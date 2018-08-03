Karın ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Çocuklarda ve yetişkinlerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birisi olan karın ağrısının nedenleri ve tedavisi hakkında aradığınız tüm detaylar haberimizde...

Basit bir üşütme, gıda zehirlenmesi, ve ciddi hastalıklara kadar pek çok farklı nedeni olan karın ağrısı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Karın ağrısı nedir? Karın ağrısının nedenleri ve tedavisi…

KARIN AĞRISI NEDİR?

Karın ağrısı göğüs ve pelvis bölgesinde meydana gelen ağrıdır. Karın ağrısı bazen kramp gibi, keskin acılı olabilir. Karın ağrısı kramp veya kolik şeklinde meydana gelebilir. Belirli bir organdan kaynaklanan karın ağrısı, lokalize karın ağrısı olarak adlandırılır. Lokalize ağrısının en yaygın nedeni mide ülseridir.

Kramp şeklinde meydana gelen ağrı ishal, kabızlık, şişkinlik veya gaz ile ilişkili olabilir. Kadınlarda bu adet, düşük ya da dişi üreme organlarında meydana gelen komplikasyonlar ile ilişkili olabilir. Bu ağrı gelir ve gider ve tamamen tedavi olmadan giderilemez.

Kolik tarzında oluşan karın ağrısı, safra ve böbrek taşı gibi daha ağır koşulların bir belirtisidir. Bu ağrı aniden ortaya çıkar ve şiddetli kas spazmı gibi hissedilebilir.

KARIN AĞRISININ NEDENLERİ

Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek taşları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları, şeker hastalığı, böbrek üstü bezi hastalıkları, kadınlarda adet sancıları, bazı kan hastalıkları, kurşun ve morfin gibi maddelerin zehirlenmeleri ve zona gibi hastalıklar nedeni ile karın ağrısı oluşabiliyor. Sadece karın boşluğundaki organlar değil, akciğer iltihapları, kalp krizleri ve kaburga kırıkları karın ağrısı yaratabiliyor.

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Sindirim sistemini etkileyen aşağıdaki sebepler de karın ağrısı nedeni olabilir;

– Gastroözofageal reflü hastalığı ( GÖRH )

– İrritabl barsak sendromu

– Crohn hastalığı ( bir enflamatuar barsak hastalığıdır )

Laktoz intoleransı ( süt ve süt ürünlerinde bulunan şekerin sindirilememesi)

Karın ağrısının yerine göre karın ağrısı nedenleri

Eğer ağrı karın bölgesinde yaygın olarak görülüyorsa:

– Apandisit (apendiksin iltihabı)

– Crohn hastalığı

– Travmatik yaralanma

– İrritabl bağırsak sendromu

– İdrar yolu enfeksiyonu

– Grip

Karın ağrısı alt karında odaklanıyorsa:

– Apandisit

– Bağırsak tıkanıklığı

– Dış (ektopik) gebelik

Karın ağrısı kadınlarda, alt karın üreme organlarında ise;

– Şiddetli menstruel ağrı (dismenore adı verilen)

– Yumurtalık kistleri

– Düşük

– Miyomlar

– Endometriyozis

– Pelvik inflamatuar hastalık

– Dış gebelik

Ağrı üst karın bölgesinde ise;

– Safra kesesi taşları

– Kalp krizi

– Hepatit (karaciğer iltihabı)

– Zatürree

Ağrı karnın merkezinde ise

– Apandisit

– Gastroenterit

– Yara

– Üremi (kandaki atık ürünlerin toplanması)

Ağrı sol alt karın bölgesinde ise;

– Crohn hastalığı

– Kanser

– Böbrek enfeksiyonu

– Yumurtalık kistleri

– Apandisit

Karın ağrısı sol üst karın bölgesinde ise;

– Büyümüş dalak

– Dışkı impaksiyonu (atılamayan sertleşmiş dışkı)

– Yasar

– Böbrek enfeksiyonu

– Kalp krizi

– Kanser

Sağ alt karın ağrısının nedenleri;

– Apandisit

– Fıtık (bir organ karın kaslarındaki zayıf bir noktadan dışarıya çıktığı zaman)

– Böbrek enfeksiyonu

– Kanser

– Grip

Sağ üst karın ağrısı;

– Hepatit

– Yara

– Zatürree

– Apandisit

DOKTORA NE ZAMAN GİDİLMELİ?

Hafif karın ağrıları kendiliğinden geçebilir. Fakat dayanılamayacak derece de hissedilen karın ağrıların da derhal doktora gidilmelidir. Travma, göğüste meydana gelen basınç veya ağrı, kıvrandıran ağrılar, kalıcı bulantı, kanlı dışkı, nefes darlığı, deri veya gözler de sararma, karında şişme gibi belirtiler yaşıyorsanız mutlaka doktora gitmelisiniz.

KARIN AĞRISI TEDAVİSİ

Karın ağrısı, sebebine göre tedavi edilmelidir. Enflamasyon, reflü veya ülser ilaçla, enfeksiyonlar antibiyotikle, bazı yiyeceklerin veya içeceklerin neden olduğu karın ağrıları ise kişisel davranış değişiklikleriyle tedavi edilir. Apandisit ve fıtık gibi bazı durumlarda, spesifik bir tanıyı dışlamak veya onaylamak için kan, idrar ve dışkı örneklerinin alınması, BT taraması ve endoskopi gibi tanısal testler gerekebilir. Bu testler sonucunda ise tedavi için cerrahi önerilebilir.