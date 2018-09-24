Akciğerlerde oluşan ve yayılan veremden sonra en tehlikeli ve sıkıntılı verem türü olarak bilinen kemik veremi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Her yaştaki insanı etkileyebilen kemik veremi nedir? Genellikle omurlar ve büyük kemiklerin uçlarında gelişen kemik vereminin nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Yüksek ateş, şiddetli sırt ağrısı, yorgunluk ve kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkan kemik veremi nadir olarak görülür. Teşhisi oldukça zor olan kemik veremi ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizin için haberimizde derledik. Kemik veremi nedir? Kemik vereminin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

KEMİK VEREMİ NEDİR?

Verem, Mycobacterium tuberculosis bakterisinin neden olduğu çok bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya çapında ölümlerin en önemlilerinden biridir. Verem öncelikle akciğerleri etkiler, ancak bazı durumlarda vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Verem yayıldığı zaman, ekstrapulmoner tüberküloz (EPTB) olarak adlandırılır.

Tüm verem vakalarının sadece yaklaşık yüzde 3’ü kas-iskelet sistemini etkiler. Bu vakalardan en çok omurga etkilenir. Bu nedenle, eğer kemik vereminiz varsa, omurganızın içinde veya omurganızda olması daha olasıdır. Bununla birlikte, kemik veremi vücudunuzdaki herhangi bir kemiği potansiyel olarak etkileyebilir. Yaygın bir spinal kemik veremi, Pott hastalığı olarak bilinir.

KEMİK VEREMİNİN NEDENLERİ

Kemik veremine yakalandığınızda verem akciğerlerin dışına yayılır. Verem normal olarak insandan insana hava yoluyla yayılır. Akciğerde vereme yol açan Myobacterium tuberculosis bakterisi kan dolaşımı veya iltihaplı lenf bezleri ile kemiklere ve eklem sıvılarına erişip buralara yerleşirse kemik veremine yol açar.

Kemik veremi nispeten nadirdir, ancak son on yılda, bu hastalığın prevalansı gelişmekte olan ülkelerde kısmen AIDS’in yayılmasının bir sonucu olarak artmıştır. Kemik veremini teşhis etmek zordur ve tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir.

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KEMİK VEREMİ BELİRTİLERİ

Kemik veremi belirtilerini çok ilerleyene kadar tanımak her zaman kolay değildir. Kemik veremi (özellikle spinal verem) teşhis etmek zordur çünkü erken evrelerde ağrısızdır ve hasta herhangi bir semptom göstermeyebilir.

Kemik vereminin tanısı konduğunda, işaretler ve semptomlar genellikle çok ileri düzeydedir.Bir hasta kemik veremi olduğunda, dikkat etmesi gereken bazı belirtiler vardır:

Kemik vereminde herhangi bir kemik etkilenebilir ama en çok sırt omurları ve ağırlık taşıyan büyük eklemlerin çevresindeki kemikler etkilenir. Belirtileri şunlardır:

– Şiddetli sırt ağrısı

– Şişme

– Sertlik

– Abseler

Kemik veremi daha ilerlediğinde, bazı tehlikeli semptomlar şunlardır:

– Nörolojik komplikasyonlar

– Parapleji / felç

– Çocuklarda uzuv kısalması

– Kemik deformiteleri

Ayrıca, kemik veremi olan hastalar aşağıdakileri içerebilen normal veremsemptomları yaşayabilir:

– Yorgunluk

– Ateş

– Gece terlemeleri

– Kilo kaybı

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KEMİK VEREMİ TEDAVİSİ

Kemik veremiu bazı ağrılı yan etkilere yol açarken, hasar doğru ilaç tedavisi ile erken tedavi edildiğinde genellikle geri dönüşlüdür. Birçok durumda, laminektomi (omurganın bir kısmının çıkarıldığı) gibi spinal cerrahi gereklidir.

İlaçlar, kemik tüberkülozu için ilk savunma hattıdır ve tedavinin seyri 6-18 aydan sürülebilir. Tedaviler şunları içerir:

– Antiverem ilaçları

– Cerrahi