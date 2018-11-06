Erken dönemde herhangi bir belirti göstermeyen, sadece kan tahlilleri ile fark edilebilir bir hastalık olan Kemik yumuşaması yani Osteomalazi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Kemik yumuşaması (Osteomalazi) nedir? Kemik yumuşaması nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Ciddi D vitamini eksikliğinden kaynaklanan, çocukluk döneminde kemiklerin eğrilmesine, yetişkinlerde kırığa neden olabilen kemik yumuşaması (osteomalazi) nedir? Kemik yumuşaması nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

KEMİK YUMUŞAMASI (OSTEOMALAZİ) NEDİR?

Kemik yumuşaması (Osteomalazi), genellikle ciddi D vitamini eksikliğinden kaynaklanan kemiklerin belirgin bir şekilde yumuşamasını ifade eder. Osteomalazili çocukların ve genç yetişkinlerin yumuşamış kemikleri, özellikle bacakların ağırlık taşıyan kemiklerinde büyüme sırasında eğilmeye neden olabilir. Yaşlı erişkinlerde osteomalazi kırığa neden olabilir.

Osteomalazi, düşük D vitamini düzeyine sahip olmanın daha yaygın olan durumundan farklıdır. Osteomalazi ayrıca kemik incelmesine neden olan osteoporozdan da farklıdır.

Osteomalazi tedavisi, kemikleri sertleştirmek ve güçlendirmek için gerekli olan yeterli D vitamini ve kalsiyumun sağlanması ve bu duruma neden olabilecek altta yatan bozuklukları tedavi etmeyi gerektirir.

KEMİK YUMUŞAMASI BELİRTİLERİ

Osteomalazi erken evrelerinde iken, herhangi bir belirtiniz olmayabilir, bununla birlikte osteomalazi belirtileri bir X-ray veya diğer tanısal testlerde belirgin olabilir.

Kemik ağrıları genellikle ilk belirtidir. Özellikle kalça ağrısı yaygın olarak görülür. Bu ağrı bel bölgesine, bacaklara, sırta hatta kaburgalara yayılabilir. Ağrılar geceleri şiddetlenebilir.

Kas güçsüzlüğü, özellikle kalça ve çevre kaslarda güçsüzlük görülür. Kişi yürüyüşlerde zorluk çeker ve erken yorulur. Kişi oturduğu yerden kalkmakta veya merdiven çıkmakta zorlanır.

Hafif darbelerde veya darbe olmaksızın kırıkların (patolojik kırıklar) oluşması. Osteomalazide kemikler yumuşadığı için kırılmaya müsaittir.

Osteomalazi ile birlikte kalsiyum düşüklüğü görülen kişilerde şu belirtiler de görülebilir;

– Ağız çevresinde, dudaklarda uyuşukluk

– Kollarda bacaklarda uyuşukluk

– Ellerde ayaklarda kasılmalar ve spazm

– Düzensiz kalp atımı, çarpıntı

KEMİK YUMUŞAMASI NEDENLERİ

Osteomalazi, kemik olgunlaşması sürecindeki bir kusurdan kaynaklanır. Vücudunuz güçlü kemikler oluşturmak için mineralleri kalsiyum ve fosfatı kullanır. Diyetinizdeki bu minerallerden yeterince yararlanamıyorsanız veya vücudunuz bunları düzgün bir şekilde emmiyorsa osteomalazi geliştirebilirsiniz. Kemik yumuşamasına neden oaln etkenler şunlardır:

D vitamini eksikliği

Güneş ışığı cildinizde D vitamini üretir. Güneş ışığı saatlerinin kısa olduğu ya da D vitamini diyetinin düşük olduğu bölgelerde yaşayan insanlarda osteomalazi geliştirme riski oldukça fazladır. D vitamini eksikliği dünya çapında osteomalazinin en yaygın nedenidir.

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Bazı ameliyatlarNormal olarak mide, bağırsakta emilen D vitamini ve diğer mineralleri serbest bırakmak için yiyecekleri parçalara ayırır. Eğer midenin bir kısmını veya tamamını almak için yapılan bir ameliyat, D vitamini ve kalsiyum eksikliğine yol açarsa bu süreç bozulur. İnce bağırsakta yapılan bir cerrahi operasyon da D vitamini ve kalsiyum eksikliğine yol açabilir.

Çölyak hastalığı

Bu otoimmün bozuklukta, buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein olan glüten içeren gıdaların tüketilmesi, ince bağırsağınızın kaplamasına zarar verebilir. Hasarlı bir bağırsak astarı besinleri iyi emmez ve D vitamini ve kalsiyum eksikliğine yol açabilir.

Böbrek veya karaciğer bozuklukları

Bu organlar vücudunuzdaki D vitamini aktivasyonunda yer alır. Böbrekleriniz veya karaciğerinizdeki problemler vücudunuzun aktif D vitamini yapma yeteneğini etkileyebilir.

İlaçlar

Fenitoin ve fenobarbital dahil olmak üzere epilepsi nöbetlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, ciddi D vitamini eksikliği ve osteomalazi neden olabilir.

KEMİK YUMUŞAMASI TEDAVİSİ

Birkaç hafta ila birkaç ay arasında yeterli D vitamini takviyesi almak osteomalazi tedavisini sağlayabilir. Normal kan seviyelerindeki D vitamini korumak genellikle D vitamini takviyelerini devam ettirmeyi gerektirir.

Doktorunuz kalsiyum veya fosfor alımını takviye veya diyet yoluyla artırmanızı da önerebilir. Böbrek ve karaciğer hastalığı veya düşük fosfat seviyeleri gibi D vitamini metabolizmasını etkileyen durumların tedavisi, genellikle osteomalazi belirtilerini ve semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Hem tedavi sürecinde hem de osteomalaziden korunmak için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

– Yeterli D vitamini sentezi için haftada en az 2 gün, 15 dakikadan az olmayacak şekilde yüz, eller, kollar veya sırt açık olacak şekilde güneşlemek gerekir.

– D vitamininin ana kaynaklarının başında balık yer almaktadır. Özellikle somon, uskumru, sardunya ve ton balığında yüksek miktarda D vitamini yer alır. Haftada 2 gün balık tüketimine özen gösterilmelidir.

– Peynir, yumurta, süt, yoğurt, tahıl ürünleri ve karaciğer diğer önemli D vitamini kaynaklarıdır. Bu ürünlerin düzenli tüketilmesine dikkat edilmelidir.