Kıl kökü iltihabı genellikle yüz, kol, üst sırt ve alt bacaklarda görülen yaygın bir durumdur. Kızarıklık, tahriş, kaşıntı gibi belirtilerle ortaya çıkan kıl kökü iltihabı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Kıl kökü iltihabı (Folikülit) nedir? Kıl kökü iltihabının nedenleri ve tedavisi...

Vücudun kıl barındıran herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen kıl kökü iltihabı (Folikülit) nedir? Kıl kökü iltihabının nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KIL KÖKÜ İLTİHABI (FOLİKÜLİT) NEDİR?

Folikülit, saç köklerinin iltihaplandığı yaygın bir cilt durumudur. Genellikle bakteriyel veya fungal bir enfeksiyondan kaynaklanır. İlk başta, saç köklerinin etrafında küçük kırmızı yumrular ya da beyaz başlı sivilceler gibi görünebilir – her saçın büyüdüğü küçük cepler. Enfeksiyon yayılmakta ve iyileşmeyen, kabuklu yaralara dönüşebilmektedir.

KIL KÖKÜ İLTİHABI BELİRTİLERİ

Folikülit belirtileri ve semptomları şunlardır:

– Saç köklerinin etrafında gelişen küçük kırmızı yumrular veya beyaz başlı sivilce kümeleri

– Açık ve kabuklu kabarcıklar

– Kaşıntılı deri

– Ağrılı, hassas cilt

– Büyük şişmiş yumru veya kütle

Kılı çevreleyen ağrılı kızarık şişlik ve bazen orta kısımda irinli bir kesecik olarak görülür. Kaşıntı ve hassasiyet eşlik edebilir. İlerleyen günlerde irinli şişliğin açılması ile kabuklanma gözlenebilir. Kıl kökünden derine ilerleyen follikülit, fronkül (çıban) adını alır. İltihap derinleştikçe şişlik ve hassasiyet artar. Birkaç kılın birlikte iltihaplanması karbonkül olarak adlandırılır.

KIL KÖKÜ İLTİHABI NEDENLERİ

Kıl kökü iltihabı (folikülit) en sık olarak Staphylococcus aureus (staph) bakterisi ile kıl foliküllerinin bir enfeksiyonundan kaynaklanır. Folikülit ayrıca virüsler, mantarlar ve hatta büyümüş tüylerden kaynaklanan iltihaplardan da kaynaklanabilir. Kıl kökü iltihapları en yoğun olarak kafa derilerinde ve vücudun avuç içi, ayak tabanı, dudaklar ve mukoza zarlarınız dışında her yerde bulunurlar.

KIL KÖKÜ İLTİHABI (FOLİKÜLİT) TEDAVİSİ

Folikülit tedavileri, durumunuzun türü ve şiddetine, halihazırda denediğiniz öz bakım önlemlerine ve tercihlerinize bağlıdır. Seçenekler arasında lazer epilasyon gibi ilaçlar ve müdahaleler bulunur. Tedavi yardımcı olsa bile, enfeksiyon geri gelebilir.

-İlaçlar

-Enfeksiyonu kontrol etmek için kremler veya haplar

-Hafif enfeksiyonlar için doktorunuz antibiyotik krem, losyon veya jel reçete edebilir. Oral antibiyotikler folikülit için rutin olarak kullanılmaz. Ancak şiddetli veya tekrarlayan bir enfeksiyon için doktorunuz bunları reçete edebilir.

-Fungal enfeksiyonlarla savaşmak için kremler, şampuanlar veya haplar

-Antifungaller, bakteriler yerine mayanın neden olduğu enfeksiyonlar içindir. Antibiyotikler bu tip tedavide yardımcı değildir.

-İnflamasyonu azaltmak için kremler veya haplar

-Hafif eozinofilik folikülite sahipseniz, doktorunuz kaşıntıyı hafifletmek için steroid kremini denemenizi tavsiye edebilir. HIV / AIDS varsa, antiretroviral tedaviden sonra eozinofilik folikülit belirtilerinde iyileşme görülebilir.

-Diğer müdahaleler

-Küçük ameliyat

-İlerlemiş olgularda biriken cerahatin akıtılması için folikülit üzerinde kesi yapılması şeklinde küçük bir cerrahi işlem gerekebilir.

-Lazer epilasyonu

Diğer tedaviler başarısız olursa, lazer tedavisi ile uzun süreli epilasyon, enfeksiyonu temizleyebilir. Bu yöntem pahalıdır ve çoğu zaman birkaç tedavi gerektirir. Saç köklerini kalıcı olarak temizler, böylece tedavi edilen alanda saç yoğunluğunu azaltır.