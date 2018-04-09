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Kırıkkale’de ‘suçiçeği’ tatili

Sulakyurt ilçesinde 40 öğrencide suçiçeğine rastlandı, Kırıkkale Valiliği eğitime 5 gün ara verdi.

android-time 17:07 9 Nisan 2018
Haberler Sağlık
Kırıkkale’de ‘suçiçeği’ tatili
Sulakyurt ilçesinde 40 öğrencide suçiçeğine rastlandı, Kırıkkale Valiliği eğitime 5 gün ara verdi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 40 öğrencide suçiçeğine rastlanınca, iki ortaokul ve bir ilkokulda eğitime ara verildi.

Sulakyurt ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunda 40 öğrencide suçiçeği belirtileri görüldü. Durum üzerine harekete geçen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Sulakyurt Kaymakamlığı, gerekli önlemleri aldı. Hastalığın daha çok öğrenciyi etkilememesi için Kırıkkale Valiliği tarafından üç okulda 5 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

İHA

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