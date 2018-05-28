Kırsal kesimde ‘kist hidatik hastalığı’ riski

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de kırsal bölgelerde (50 köy) yaşayan yaklaşık 25 bin kişiden oluşan gönüllülerin katıldığı ultrasonografi taramasının sonuçlarını paylaşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akhan, kist hidatik hastalığı hakkında açıklamalar yaptı.

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de kist hidatik hastalığı ile ilgili yürütülen çalışmada, kırsal kesimde prevalansı yüzde 0,59 olarak bulunan hastalıktan Türkiye’de 106 bin 237 kişinin etkilendiği hesaplandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akhan, yaptığı yazılı açıklamada, kist hidatik hastalığı ile ilgili yeni bir araştırma sonucunun açıklandığını bildirdi.

Lancet Infectious Disease dergisinde Mayıs 2018’de yayımlanan makalede, Avrupa Birliği destekli “HERACLES” projesi kapsamında, geniş bir kitle taramasının sonuçları paylaşıldı.

25 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Bu çalışma, 2014-2015 yıllarında Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de kırsal bölgelerde (50 köy) yaşayan yaklaşık 25 bin kişiden oluşan gönüllülerin katıldığı ultrasonografi taramasının sonuçlarını ve abdominal kist hidatik hastalığı prevalansının güvenilir bir tahminini sunan ilk çalışma niteliği taşıyor.

Çalışmanın Türkiye ayağı, Prof. Dr. Okan Akhan ve ekibi tarafından yürütülmüş olup, Türkiye’de 6 farklı ilde toplamda 8 bin 500’ün üzerinde gönüllü ultrasonografi taramasına alındı.

Bu çalışmaya göre, Türkiye’de kist hidatik hastalığının kırsal kesimde prevalansı yüzde 0,59 olarak bulundu ve 106 bin 237 kişinin bu hastalıktan etkilendiği, hastalığın 34 bin 798 kişi de halen aktif olduğu hesaplandı.

Prof. Dr. Akhan, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu sonuçlar, kist hidatik hastalığının ülkemizde halen bir önemli halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir. Bu araştırma kist hidatik hastalığı ile ilgili bugüne kadar yürütülen en kapsamlı US taramasıdır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, 21. yüzyılda toplumumuzu ve etkilenen diğer toplumları bu hastalıktan

koruyabilmek için oluşturulacak yaklaşım ve politikalar için önemli bilgiler sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

HAYVANCILIK YAPANLARDA KİST HİDATİK HASTALIĞI RİSKİ

Açıklamada, kist hidatik hastalığının, dünyanın bazı bölgelerinin yanı sıra, Türkiye’de de sık görülen bir hastalık olduğu belirtildi. Özellikle kırsal kesimlerde besi hayvanları ve köpeklerle yakın temasta olan kişilerin daha yüksek risk altında olduğu aktarılan açıklamada, kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılmasının, kist hidatik hastalığı açısından risk oluşturduğu bildirildi.

Kist hidatik hastalığının, insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölüme sebep olabildiği, halk arasında kist hastalığı olarak bilindiği kaydedildi.

AA