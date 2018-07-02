Kısır kalma ihtimali olan kadınlar için umut: Yapay yumurtalık

Yapay yumurtalık üzerinde çalışan bilim insanları, önemli bir adım atıldığını duyurdu. Farelerde yapılan deneylerde yapay yumurtalığın, yumurtalık hücrelerinin büyümesi ve hayatta kalmasını destekleyebildiği gözlendi.

Danimarkalı bilim adamlarının, gelişmiş doğurganlık tedavilerine olanak sağlayacak yapay yumurtalık geliştirilmesinde önemli bir adım attığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Kopenhag’da Rigshospitalet hastanesinde görevli uzmanlar, kanser tedavisinden önce hastalardan yumurtalık dokusu ve ovaryen foliküllerini aldı.

Yumurtalık dokusundan kanserli hücreleri çıkararak geriye proteinlerle kolajenden oluşan bir “yapı iskelesi” bırakan uzmanlar, bu iskele üstünde ovaryen folikülleri büyüttü.

Daha sonra farelere yerleştirilen bu yapay yumurtalığın, yumurtalık hücrelerinin büyümesi ve hayatta kalmasını destekleyebildiği gözlendi.

“HEYECAN VERİCİ”

Uzmanlar, “heyecan verici” tekniğin bundan sonraki aşamada insanlar üzerinde deneneceğini ifade etti. Tekniğin, kemoterapi sonucu kısır kalma olasılığı bulunan kadınlar için ümit verici olduğu belirtildi.

Kanser hastası kadınlardan kemoterapi öncesinde alınan yumurtalık dokusunun, kanserli hücreleri taşıması ihtimali az da olsa bulunuyor.

Kemoterapiden bu dokunun üzerinde işlem yapılmadan naklinin, hastalığın yeniden ortaya çıkmasına neden olabileceğine işaret ediliyor.

AA

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