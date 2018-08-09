Komşuda Batı Nil virüsü can aldı

Yunanistan'ın başkenti Atina’da, Batı Nil Virüsü’nden 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 2018 yaz mevsiminde bugüne kadar 55 kişiye Batı Nil Virüsü teşhisi konulduğu açıklandı.

Yunanistan'da, başkent Atina'nın da içinde yer aldığı Attika bölgesinde, Batı Nil Virüsü'nden 2 kişi hayatını kaybetti.

Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (KEELPNO), Atina'nın batı banliyölerinde Batı Nil Virüsü bulaşan ve 80 yaşın üzerinde olan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KEELPNO, ülkede 2018 yaz mevsiminde bugüne kadar 55 kişiye Batı Nil Virüsü teşhisi konulduğunu, bunlardan 12'sinin çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğünü ve 4 kişinin ise yoğun bakım ünitelerinde tutulduğunu bildirdi.

Kamu Sağlığı Genel Sekreteri Yannis Bazkozos da özel bir radyoya yaptığı açıklamada, Batı Nil Virüsü'ne karşı kimsenin dokunulmaz olmadığına dikkati çekerek, devlet mekanizmalarının aldığı önlemlerin yanı sıra, vatandaşlara da kendi önlemlerini almaları çağrısında bulundu.

Yunanistan'da ilk defa 2010 yaz mevsiminde görülen Batı Nil Virüsü, 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Yaygın olarak ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi semptomlarla görülen Batı Nil Virüsü daha çok sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor.

AA

İLGİLİ HABER Zika virüsü kadınlarda düşük riskini önemli ölçüde artırıyor