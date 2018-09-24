Kramp nedir, neden olur? Kramp belirtileri ve tedavisi…

Pek çok nedenle ortaya çıkabilse de vücutta tuz ve kalsiyum, magnezyum gibi iyonların kaybı sonucunda ortaya çıkan kramp nedir? Genellikle geceleri, uyluk, baldır ve ayak kaslarında ortaya çıkan kramp neden olur? Egzersiz sırasında, dinlenirken veya geceleri tam olarak nedene bağlı olarak ortaya çıkan kramp belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Daha önce bir kas krampı geçirdiyseniz bunun ne kadar acı veren bir durum olduğunu biliyorsunuzdur. Genellikle sırt, kol ve bacaklarda meydana gelen ve nedeni pek bilinmeyen kramplar ile ilgili bilmek istediğiniz her şey haberimizde. Kramp nedir? Kramp neden olur? Belirtileri ve tedavisi…

KRAMP NEDİR?

Kas krampları, kaslarınızın bir veya daha fazlasında ani, istemsiz kasılmalar veya spazmlardır. Çok yaygındırlar ve sıklıkla egzersiz yaptıktan sonra ortaya çıkarlar. Bazı insanlar geceleri kas krampları, özellikle bacak krampları yaşarlar. Acı verici olabilirler ve birkaç saniye ile birkaç dakika sürebilirler.

Genelde zararsız olmasına rağmen, etkilenen kasları geçici olarak kullanılmaz hale getirebilir. Hemen hemen her iskelet kasında ortaya çıkabilmekle birlikte ayak ve bacak krampları daha yaygın gözlenir.

Özellikle sıcak havalarda uzun süreli egzersiz veya fiziksel iş gücü kramplara yol açabilir. Bazı ilaçlar ve bazı tıbbi durumlar da kramplara neden olabilir.

KRAMP BELİRTİLERİ

Çoğu kas krampları bacak kaslarında özellikle baldırda gelişir. Ani keskin ağrıların yanı sıra, cildinizin altında sert bir kas dokusu hissi vardır.

İLGİLİ HABER Ayak ağrısı neden olur? Ayak ağrısı nasıl geçer? İşte tedavisi...

KRAMP NEDENLERİ

Bir kasın aşırı kullanımı, dehidratasyon, kas gerilmesi veya uzun bir süre aynı pozisyonda tutulması krampa neden olabilir. Ancak çoğu durumda neden bilinmemektedir.

Çoğu kramplar zararsız olsa da, bazıları aşağıdaki gibi altta yatan bir tıbbi durumla ilişkili olabilir:

Yetersiz kan akışı

Bacaklarınıza kan ileten damarların daralması (ekstremitelerin aterosklerozu) egzersiz yaparken bacaklarınızda ve ayaklarınızda kramp benzeri ağrılara neden olabilir. Bu kramplar genellikle egzersiz yapmayı bıraktıktan hemen sonra geçer.

Sinir sıkışması.

Omurganızdaki sinirlerin (lomber stenoz) sıkışması da bacaklarınızda kramp benzeri ağrılara neden olabilir. Ağrı genellikle yürürken daha da kötüleşir. Hafifçe bükülmüş bir pozisyonda yürümek semptomlarınızın başlangıcını iyileştirebilir veya geciktirebilir.

Mineral eksikliği

Diyetinizde çok az potasyum, kalsiyum veya magnezyum, bacak kramplarına sebep bulunabilir. Diüretikler (genellikle yüksek tansiyon için reçete edilen ilaçlar) bu minerallerin azalmasında etkendir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Kramp riskini artırabilecek faktörler şunlardır:

Yaş: Yaşlı insanlar kas kütlesini kaybeder, bu yüzden kalan kas daha kolay aşınabilir.

Dehidrasyon: Sıcak havalarda spor yaparken yorgun ve susuz hale gelen sporcular sıklıkla kas krampları yaşarlar.

Gebelik: Hamilelik sırasında kas krampları da yaygındır.

Tıbbi durumlar: Diyabet, sinir, karaciğer veya tiroid rahatsızlığı olanlarda daha yüksek kramp riski olabilir.

KRAMP TEDAVİSİ

Kas kramplarını genellikle kendi kendine tedavi önlemleriyle tedavi edebilirsiniz. Doktorunuz kramp olasılığını azaltmaya yardımcı olabilecek germe egzersizleri gösterebilir. Uykunuzu bozan tekrarlayan kramplar için doktorunuz kaslarınızı gevşetmek için bir ilaç reçete edebilir. Vücudunuzun susuz kalmadığından emin olun. Kramplardan kurtulmak için yapabileceğiniz bazı uygulamalar da mevcut. Bunlar;

Gerdirme ve kas masajı yapın.

Kasları rahatlatmak için sıcak bir duş veya banyo yapın. Kas üzerine yerleştirilmiş bir ısıtma yastığı da yardımcı olabilir.

Bir buz veya soğuk paket kullanmayı deneyin. Cildinizle buz torbası arasında daima bir bez bulundurun.

Bol sıvı tüketin. Sporcu içecekleri genellikle bacak kramplarına yardımcı olur.