Krup hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Krup hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri

Genellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda görülen Krup çoğunlukla ciddi değildir ve çoğu vaka evde tedavi edilebilir. Peki Krup hastalığı nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak ettikleriniz haberimizde...

Çocuğunuz gece havlamayı andıran bir öksürükle uyanıyor ve nefes almada sıkıntı yaşıyorsa, bunun sebebi krup hastalığı olabilir. Peki Krup hastalığı nedir? Krup hastalığının belirtileri? Krup Hastalığı kimlerde görülür? Krup hastalığının tedavisi ve çok daha fazlası haberimizde…

KRUP HASTALIĞI NEDİR?

Krup, solunum ses sisteminin baskın olarak ses tellerini (gırtlak) ve nefes borusunu (trakea) ve daha az derecede akciğerlerin üst solunum yollarını (bronş tüpleri) içeren enfeksiyöz pediatrik bir hastalıktır.

Çocuğun semptomlarının çoğunluğu gırtlak tutulumunu yansıtır. Krup genellikle viral bir enfeksiyondur ve yaygın soğuk algınlığı ve gribe neden olan virüsler dahil olmak üzere birçok farklı virüs neden olabilir. Nadiren, bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır.

Krup 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda daha yaygın olarak, 6 yaşın üzerindeki çocuklarda da nadiren görülür. Sonbahar sonu ve kış başlangıcı hastalığın yoğunluğunun arttığı zamanlardır. Erkeklerde kızlardan biraz daha yüksek bir sıklığa sahiptir. Bakteriyel krup, viral bir süreç sırasında etkilenen aynı yapıların bir enfeksiyondur. Tedavi, çocuğun hastalığına virüs veya bakterinin neden olup olmadığına bağlı olarak değişir.

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KRUP NASIL BULAŞIR?

Krup bulaşıcıdır ve genellikle enfekte olmuş çocuklar tarafından hapşırılma veya öksürüklü hava yoluyla bulaşan damlacıklar tarafından yayılır.

Sağlıklı bir çocuk enfeksiyöz damlacıkları soluduğunda, semptomlar iki ila üç gün içinde gelişebilir.

Enfeksiyon ayrıca kapılar, mobilyalar, oyuncaklar ve diğer nesnelerde biriken enfekte olmuş mukus tarafından da yayılabilir. Sağlıklı bir çocuk, enfeksiyöz mukozaya yanlışlıkla dokunarak ve enfeksiyonu ağzına aktararak enfekte olabilir.

KRUP HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Hasta olan kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla havaya çıkan damlacıklarla ya da direkt temasla bulaşır.

Hastaneye yatışı gerektirebilecek durumlar:

– Nefes almada zorluk

– Sıkışık ve hırıltılı solunum

– Yüksek ateş

– Havlar tarzda öksürük

– Ses kısıklığı/seste kabalaşma olması

– Deri ve tırnaklarda morarma

– Göğüs duvarında çekilme

Çoğu krup vakaları hafiftir. Vakaların küçük bir yüzdesinde, hava yolu nefes almayı engelleyecek kadar şişer.

KRUP HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Krup, hem çocuklar hem de ebeveynler için korkutucu olabilir. Solunum zorlukları hızla gelişebilir ve kötüleşebilir. Çocuğun yakından izlenmesi, hastalığın erken evrelerinde önemlidir.

Çocuğun daha rahat nefes almasına yardımcı olmak için, çocuğun yanına serin veya sıcak buhar veren cihaz konabilir. Nemlendirilmiş hava, vokal kordun şişmesini engeller ve böylece semptomları azaltır.

Aynı zamanda etkili olan bir yöntem de, sıcak su buharının olduğu küvet veya duşta daha rahat nefes almasını sağlamaktır.

Geceleri öksürük veya hırıltılı nefes alışı kötüleştiğinde, serin bir ortamda 10-15 dakika kalması, çocuğun solunum semptomlarını hafifletebilir.

Bebeklerde ve çocuklarda, mukus ve burun tıkanıklığı nefes almayı engelleyebilir. Burna tuzlu su damlatarak burun yolunu açmak rahat nefes almasını kolaylaştırır.

Çocuğun nefes almasını kolaylaştırmak için yatarken başı yükseltilmelidir.

İlaç tedavisi olarak kortikosteroid verilir. Ateş varsa, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bol sıvı alımı sağlanması; ıhlamur, nane, ada çayı, papatya çayı gibi sıvılar tüketilmesi uygun olacaktır. Bakteriyel krup tedavisi viral krup tedavisi gibidir. Ayrıca antibiyotik kullanmak gerekir. Ağır seyreden bakteriyel krupda yoğun bakım tedavisi gerekebilir.