Kucak isteyen çocuğa dikkat

Düztabanlık sorunu olan çocuklar çabuk yorulur ve kucak ister. Sportif aktivitelerden sonra ayaktan omurgaya kadar uzanan geniş bir alanda ağrı olabilir, ayakları şişebilir...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adnan Bağrıaçık, düztabanlıkla ilgili merak edilenleri anlattı… Kilolu, babasında düztabanlık olan erkek çocuklarda daha sık görülür. Bunun dışında yanlış ayakkabı seçimi de (özellikle erken dönem çocuklukta) normal bir ayağın düztaban olmasına yol açabilir. Ayakkabı seçiminde tabanı yumuşak, çocuğun tüm ayak hareketlerinin esnekliğine izin verecek yumuşaklıkta, patik gibi olmalıdır. Düz bir zeminde, yalınayak durarak ayağın incelenmesi genellikle tanı konulması için yeterlidir. Podogram, köpükle ölçüm, bilgisayar destekli taban ölçümleri ile de tanı konulabilir. Radyasyon nedeniyle röntgen pek tercih edilmemeli. Ancak ağır seyreden düztabanlıkta “vertikal talus” gibi kemiksel patolojileri ayırt etmek için röntgen gerekir.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

36. aya kadar çocuklarda düztabanlık fizyolojik kabul edilir, tedavi gerektirmez. Yani 36'ncı ay sonuna kadar tüm çocuklar düztabandır diyebiliriz. 36'ncı aydan sonra çocuk bir ortopedi doktoru tarafından değerlendirilmelidir. Tedavide genelde özel yapım, bireysel ortopedik tabanlık önerilir. Germe-gevşeme egzersizleri, parmak ucu yürüyüş, parmak ucu zıplama ve benzer türlü sportif aktivite tedavi için uygundur. Çıplak ayakla kum üzerinde yürüyüş iyi bir egzersiz seçeneğidir. Tabanlık tedavisi deformite düzelene veya şikayetler geçene kadar devam eder. 6 ayda bir doktor kontrolü gereklidir. Sert düztabanlık ve doğumsal deformiteler hariç, düz tabanlıkta cerrahi tedavinin yeri yoktur.