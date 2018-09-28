Herhangi bir enfeksiyon sonucunda ya da kulak zarı yırtılmasına bağlı olarak meydana gelebilen kulak akıntısı bazen berrak bir sıvı şeklinde bazen de koyu ve kokulu olabilir. Peki kulak akıntısı nedir? Bebeklerde kulak akıntısı neden olur? Kulak akıntısının nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Sıklıkla bebeklerde ve çocuklarda görülen ancak her yaştan insanı etkileyen kulak akıntısı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde… Kulak ağrısı, ateş, kulakta kaşıntı, kulak çınlaması, baş dönmesi ve duymada azalma gibi şikayetlerin eşlik ettiği kulak akıntısı nedir? Bebeklerde kulak akıntısı neden olur? Kulak akıntısının nedenleri ve tedavisi…

KULAK AKINTISI NEDİR?

Kulak akıntısı, aynı zamanda kulak iltihabı olarak da bilinir, kulaktan gelen herhangi bir sıvıdır. Çoğu zaman kulaklarınız kulak kirini boşaltır. Bu vücudun doğal olarak ürettiği bir yağdır. Ancak, yırtılan kulak zarı gibi diğer koşullar, kulağınızdan kan veya diğer sıvıların akmasına neden olabilir. Bu tür akıntı, kulağınızın yaralandığı veya enfekte olduğu ve tıbbi müdahale gerektirdiğinin bir işaretidir.

KULAK AKINTISININ NEDENLERİ

Çoğu durumda kulak akıntısı, kulakta oluşan kirin vücudun dışına çıkmasıdır. Bu son derece normal bir durumdur. Kulak akıntısına neden olabilecek diğer durumlar arasında enfeksiyonlar veya yaralanmalar sayılabilir. Belli başlı nedenlerden bazıları şunlardır:

– Orta kulak enfeksiyonu

Orta kulak enfeksiyonu (orta kulak iltihabı), kulaktan akıntıya neden olan yaygın bir nedendir. Orta kulak iltihabı, bakteriler veya virüsler orta kulağa doğru yol alırken, orta kulak arkasındaki kulak zarında ortaya çıkar. Orta kulak iltihabı, kulak zarının arkasında sıvı birikmesine neden olabilir. Çok fazla sıvı varsa, kulak zarında delinme riski vardır, bu da kulak akıntısına yol açabilir.

– Travma

Kulak kanalındaki bir travma da kulak akıntısına neden olabilir. Kulağınızı pamuklu çubukla temizlerken çok derine girdiğinizde ortaya çıkabilir. Uçak yolculuğunda veya tüplü dalış yaparken basınçtaki herhangi bir değişim de kulağınızda travma ile sonuçlanabilir. Bu durumlar ayrıca kulak zarınızın yırtılmasına neden olabilir. Akustik travma son derece yüksek sesler nedeniyle kulağa zarar verir. Akustik travma, kulak zarınızın yırtılmasına da neden olabilir. Ancak, bu travma açıklanan diğer nedenler kadar yaygın değildir.

– Kolesteatom

Kulak kiri veya kulaktaki ölü hücrelerinin orta kulağa geçerek buralarda birikmesidir. Aslında iyi huylu olan bu durum, çevre dokulara zarar verdiği için oldukça önemlidir. Kulak zarı hasarına bağlı olarak gelişen basınç farkı, kolesteatoma zemin hazırlayabilir. Benzer şekilde, östaki borusu sorunları da kolesteatoma neden olabilir.

– Yüzücü kulağı

Yüzücü kulağı olarak bilinen durum aslında bir dış kulak iltihabıdır. Suya uzun süre temas eden dış kulak yolu, mikroplara karşı daha savunmasız bir hal alarak bakteri ya da mantarlar tarafından enfekte edilir. Bu enfeksiyon kulakta akıntı ve ağrıya neden olur. Yaz sezonunda denize girenlerde kulak akıntısının en sık nedenidir.

– Daha az yaygın nedenler

Kulak akıntısı için daha az yaygın bir neden, malign otitis eksternadır. Kafatasının kıkırdağının ve kemiğin hasar görmesine neden olan yüzücü kulağının bir komplikasyonudur. Diğer nadir nedenler arasında, kafatasındaki kemiklerin herhangi birinde kırılma veya kulağınızın arkasındaki kemikte oluşan bir enfeksiyon olan mastoidit yer alır.

– Kanser

– Sedef hastalığı

– Polipler

– Mantar enfeksiyonu

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BEBEKLERDE KULAK AKINTISININ NEDENLERİ

Bebeklerde kulak akıntısının en önemli nedeni kulakta oluşan enfeksiyonlardır. Diğer nedenler ise;

– Kulak kanalında oluşan travma

– Dış kulak kanalındaki bir madde (boncuk vb.)

– Boğaz iltihabı

– Kulağa su kaçması

– Kabakulak

– Diş çıkarma

– Uçakta hava basıncına maruz kalma

KULAK AKINTISI TEDAVİSİ

Kulak akıntısının tedavisi, altta yatan sebebin belirlenmesinden sonra yapılır. Bazı durumlarda tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Kulak akıntısında karşılaşılan en sık nedenler kulak iltihapları olduğundan, tedavi bu iltihabi durumu geçirmek için verilir. Enfeksiyona bağlı olarak meydana gelen kulak akıntısı, genellikle 1-2 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Bu tip vakalarda ağrı kesiciler ve kulak damlaları kullanılır. Yüzücü kulağı olarak tanımlanan vakalarda ise enfeksiyonun yayılmasını önlemek için genellikle damla şeklinde antibiyotik tedavisi uygulanır. Şiddetli vakalarda oral antibiyotik de gerekli olabilir.

Travma sonucu oluşan kulak akıntılarında ise genellikle herhangi bir tedavi uygulanmadan iyileşme sağlanır. Ancak kulak zarında bir yırtılma meydana geldiyse bölgeye yama uygulanabilir. Bu yama, kulak zarınız iyileşirken deliği kapalı tutar. Ancak bu yamanın işe yaramadığı durumlarda cerrahi müdahale uygulanması söz konusu olabilir. Hastanın bir bölgesinden deri alınarak kulak tamir edilebilir.

BEBEKLERDE KULAK AKINTISI TEDAVİSİ

Eğer bebeğin kulağındaki akıntı ilk kez oluyorsa, sarı renkte ve kokuluysa mutlaka bir doktor tarafından görülmelidir. Çünkü kulak akıntıları ciddi bir soruna işaret edebilir. Kanlı bir akıntının olması halinde de bebek bir kulak burun boğaz ya da çocuk hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Bebekte kulak iltihabı söz konusu ise hemen antibiyotik tedavisi uygulanır.