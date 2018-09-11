Kulaktan alınan dokuyu burna naklettiler

Rus tatilcinin Antalya'nın Alanya ilçesindeki bisiklet kazasında burnunda oluşan doku kaybı, kulağından alınan parça nakledilerek giderildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus uyruklu bir kişinin bisiklet kazası nedeniyle burnunda oluşan doku kaybı, kulağından alınan parçanın nakledilmesiyle giderildi.

Operasyonu gerçekleştiren Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktor Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş, gazetecilere yaptığı açıklama, 27 yaşındaki erkek hastanın 3 gün önce burnunun sağ tarafını yok etmiş doku efektiyle acil servise başvuruda bulunduğunu söyledi.

Burnunun sağ tarafındaki kıkırdak ve cilt dokusunu kaybeden hastayı acilen operasyona aldıklarını anlatan Savaş, “Burun deliklerinden biri tamamen yok olmuştu. Aynı zamanda burun kanadı dediğimiz bölge de yoktu. Kulağından aldığımız dokuyu burnuna naklettik. 2 saat süren operasyonumuz oldu. Hem burun kanadını oluşturduk, hem eksik kıkırdak bölgeyi onararak burnun çökmesinin önüne geçtik. Hastamızı eski görünümüne yakın bir görünümüne kavuşturduk. Şu anda gayet iyi.” dedi.

Seçkin Aydın Savaş, hastayı birkaç gün içerisinde taburcu edeceklerini, hastanede artık doku nakli ve doku efektleri anlamında daha da ilerlemeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Rus turist Konstantin Nosov ise Alanya’ya 3 Eylül’de tatile geldiğini, 4 Eylül’de bisiklet kazası geçirdiğini söyledi.

Dağda bisikletle giderken bir taşa çarpıp düştüğünü belirten Nosov, “İnternetten hastaneyi buldum. Doktor beni gördü. Doktor, ‘Operasyona ihtiyacın var. Ameliyat olmalısın’ dedi. Müdahaleler çok iyi. İyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Umarım eskisi gibi olurum.” diye konuştu.

AA