Hemen her yaş grubunda özellikle gençlerde daha sık rastlananan bir durumdur. Masa başında uzun saatler boyunca hareketsiz oturanlarda ve stresli ortamlarda çalışanlarda görülen kulunç nedir, neden olur? Kulunç ağrısı nerelere vurur? Kulunç belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik...

Tıp dilinde fibrositis denen kulunç, oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle boyun ve sırt ağrısı olarak yaygın olarak görülür. Kasın olduğu her yerde rastlanan kulunç ile ilgili merak edilenleri haberimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz… Kulunç nedir, neden olur? Kulunç ağrısı nerelere vurur? Kulunç belirtileri ve tedavisi…

KULUNÇ NEDİR?

Kulunç, adele içinde sert düğümcükler (nodüller) ve şeritlerdir. Aslında gerilim sonucu kasılmış kasların gevşememesi olarak da adlandırılır. Genellikle kol, bacak ve gövdede sebebi tam açıklanamayan bu ağrılı durum, sıklıkla boyun ve sırt bölgesinde oluşur. Kuluncun ağrı dışında hiçbir tehlikesi ve zararı yoktur, basit yöntemlerle giderilebilir.

Sırtta, boyunda, omuzda ve diğer yerlerdeki kulunç ağrısının en önemli özelliği bir tetik noktasının olmasıdır. Bu bölgede oldukça ağrılı olmasına rağmen hafif egzersizler yapılarak ağrı azaltılabilir. Unutulmaması gereken en önemli nokta; hareketsizliğin ağrıyı daha da tetikleyeceğidir. Bu nedenle kulunçlu bölge hafif hareketlerle yumuşatıldığında uygun egzersiz, masaj ve tedavilerle geçen bir rahatsızlıktır.

KULUNÇ BELİRTİLERİ

– Eklemlerde tutulma

– Boyun, sırt ve omuz ağrıları

– Nefes alırken batma hissi

– Yorgunluk ve halsizlik

– Ağrı kesicilerin etki göstermemesi

– Kaslarda karıncalanma, batma ve uyuşma

– Sırt bölgesinden kola doğru ağrı ve uyuşma

– Kaslarda şiddetli ağrı

– Ağrı nedeniyle uyku problemleri

KULUNÇ NEDEN OLUR?

Kulunç yaş gözetmeksizin görülen bir rahatsızlıktır. Boyun, sırt ve omuz bölgesinin kötü kullanımından ortaya çıkmaktadır. Kulunç her meslek grubunda görülebilir. Kulunç oluşumuna neden olan diğer etkenler şunlardır:

– Kaslara aşırı yüklenme

– Psikolojik sebepler (Aşırı gerginlik ve kasılma)

– Yanlış oturma pozisyonları

– Omur arası problemler

– Hareketsiz yaşam tarzı

– Soğuk algınlığı ve rüzgarda kalmak

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KULUNÇ AĞRISI NERELERE VURUR?Kulunç ağrısı, tetik nokta denen bazı bölgelerde daha fazla duyulur. Tetik noktaya basmakla ağrı artar. Hareketsizlikle de ağrı artar. Hafif egzersizle ağrı azalır, ağır egzersizle artar. Kuluncun ağrı dışında hiçbir tehlikesi ve zararı yoktur.

KULUNÇ TEDAVİSİ

Kulunç ağrıları uzun sürmesi durumunda kronik bir rahatsızlık durumuna dönüşebilir. Psikolojik nedenler kulunç rahatsızlığını tetikleyebilir ve hastalığın devam etmesine sebep olabilir. Bu tarz sorunlar iyileşme sürecini uzatabilir.

Ağrının geçmesi için halk arasında bilinen kulunç kırmak tabirinin tıp literatüründe yeri bulunmamaktadır. Gergin kaslar ve gergin bantların sert bir şekilde masaj yapılarak yumuşatılmaya çalışılmasına kulunç kırmak denilmektedir. Fakat bu çok sert masajlar hastaya zarar verebilme ihtimalinden dolayı, oldukça dikkatli bir şekilde ve uzman bir doktor tarafından uygulanmalıdır. Aksi taktirde istenmeyen durumlara sebep olabilir.

Kulunç kasılmalarını geçirmenin bir diğer yöntemi ise sıcak kompres uygulamalarıdır. Sıcak havlu ve sıcak su torbaları ağrılı bölgeye uygulandığında etkili sonuçlar alınabilir.

Gevşeme hareketleri, egzersiz ve stres ortamlarından uzak durmak kulunç ağrılarının hafiflemesini sağlar. Bazı etkili olabilecek tedavi yöntemleri şunlardır:

– Soğuk ve sıcak uygulamalar

– Masaj

– Fizik tedavi

– Kuru iğne tedavisi

– Şok dalga tedavi uygulamaları

– Gerilme ve gevşeme egzersizleri