Kur zammı şeker hastalarını nasıl etkiledi?

Dövizdeki kur farkı vatandaşın alım gücünü olumsuz etkiliyor. Pek çok alanda gördüğümüz bu etkileşim, sağlık sektöründe de acı bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu farkı hisseden önemli bir hasta grubunu şeker hastaları oluşturuyor. Hastaların kullandığı insülin pompası cihazı gelen zam nedeniyle vatandaşlar zor durumda. Türkiye'deki diyabetli sayısının 7 milyonu aştığı biliniyor. Bu hastaların da çoğunluğu Tip-2 Diyabetli iken, 1 milyondan fazla kişi de Tip-1 Diyabetli. Cihaz her iki diyabet tipinde de kullanılıyor.

İnsülin pompası, şeker hastalarının kullanmak zorunda olduğu bir cihaz. Ancak kur farkı sebebiyle fiyatı artan cihazı alabilmek konusunda şeker hastaları endişeli.

FARK 600 TL’YE ÇIKTI

Son fiyat düzenlemesinden sonra şeker hastalarının cihaz için ödedikleri fark 263 TL’den 600 TL’ye çıktı. Aradaki 337 TL’lik artışın gerekçesi doların yükselişi olarak gösteriliyor.

FOX Haber’den Emre İzkübarlas’ın haberine göre tıbbi cihazlar ve ilaçlarda dışa bağımlı olmanın sonucu bu. Şeker hastalarının kullandığı 3’lü insülin pompa setinin fiyatı 900 TL’ye yükseldi. Hastalar zammı firmalar tarafından gönderilen mesajlar sayesinde öğrendi. SGK’nın cihaz için ödediği 300 TL’lik farkın değişmediği ancak firmanın zam yapması sebebiyle vatandaşlar önceden cebinden 263 TL öderken, şu anda 600 TL ödeyeceği söyleniyor.

İŞİTME CİHAZLARI DA KUR FARKINDAN NASİBİNİ ALDI

İşitme cihazları da kur farkından payını alıyor. 10 bin TL’ye kadar çıkan fiyatlar, hastaları zor durumda bırakıyor.

Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Orhan Demir’e göre zam yapan firmalar iyi denetlenmeli. Stokçuluğa dikkat edilmesi gerektiğini belirten Demir, belli dönemlerde firmaların ürünleri stokladığını belirtiyor.