Larenjit nedir? Bulaşıcı mıdır? Belirtileri nelerdir? İşte Larenjit’e dair merak edilenler…

Larenjit nedenleri? Larenjit belirtisi, Larenjit ateş yapar mı? Larenjit bulaşıcı mıdır? Bütün bu soruların cevapları ve daha fazlası için haberimize bir göz atmanız yeterli...

Larenjit, gırtlak iltihaplanması ya da larinksin enfeksiyonudur. Nedeni çoğunlukla virüslerdir. Genellikle tahriş ve enfeksiyon sonucu meydana gelen bu hastalık ses kısılmasına ya da ses kaybına sebebiyet verir. Larenjit kısa süreli ya da uzun süreli olabilir. Kronik belirtiler 2 haftadan uzun sürelidir. Akut ya da kronik larenjit olarak iki şekilde görülür.

LARENJİTE NEDEN OLAN FAKTÖRLER:

– Bakteriler, virüsler, mantarlar

– Antihistaminikler

– Boğaz reflüsü

– Sesin kötü kullanılması

– Alerji

– Sigara dumanı

– Tüberküloz

AKUT LARENJİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ses kısıklığı (sesin tama yakın kısılması da olabilir)

Öksürük

Boğazda kuruluk

Boğaz ağrısı

KRONİK LARENJİTİN NEDENLERİ NELERDİR?

Ses kısıklığı

Ses kaybı

Boğazda tahriş

Kuru öksürük

Ateş

Boyun lenflerinde şişme

Yutma güçlüğü

LARENJİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Genellikle ses kısıklığının nedeni soğuk algınlığı olduğundan dolayı, tedavinin büyük kısmını da evde istirahat oluşturur. Antiviraller, steroidler, antinflamatuvarlar, pastil, mukolitik ekspektoranlar ve bakteriyel kaynaklı olanlarda anitibiyotikler kullanılabilir. Evin havası su buharı ile nemlendirilmeli ve bolca sıvı tüketilmelidir. Sigara dumanından kesinlikle uzak durulmalıdır.

Kronik larenjitin tedavisinde ise mesleki sebeplerden dolayı (öğretmen, şarkıcı, çağrı merkezi elemanı gibi) ses kısıklığı yaşanmaktaysa, ses terapisti ile çalışmak fayda sağlayabilir. Bol sıvı tüketilmelidir. Dumanlı, havasız ortamlardan uzak durulmalıdır. Sigara ve alkol kullanılmamalıdır. Mide asidini arttıran yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir. Ses teli ya da larinkste kitle, polip yada başka bir hastalık olması durumunda seçilecek tedavi yöntemi cerrahi olmaktadır.