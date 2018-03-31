Larenjit nedir? Bulaşıcı mıdır? Belirtileri nelerdir? İşte Larenjit’e dair merak edilenler…

Larenjit, gırtlak iltihaplanması ya da larinksin enfeksiyonudur. Nedeni çoğunlukla virüslerdir. Genellikle tahriş ve enfeksiyon sonucu meydana gelen bu hastalık ses kısılmasına ya da ses kaybına sebebiyet verir. Larenjit kısa süreli ya da uzun süreli olabilir. Kronik belirtiler 2 haftadan uzun sürelidir. Akut ya da kronik larenjit olarak iki şekilde görülür.
LARENJİTE NEDEN OLAN FAKTÖRLER:
– Bakteriler, virüsler, mantarlar
– Antihistaminikler
– Boğaz reflüsü
– Sesin kötü kullanılması
– Alerji
– Sigara dumanı
– Tüberküloz
AKUT LARENJİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ses kısıklığı (sesin tama yakın kısılması da olabilir)
Öksürük
Boğazda kuruluk
Boğaz ağrısı
KRONİK LARENJİTİN NEDENLERİ NELERDİR?
Ses kısıklığı
Ses kaybı
Boğazda tahriş
Kuru öksürük
Ateş
Boyun lenflerinde şişme
Yutma güçlüğü
LARENJİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Genellikle ses kısıklığının nedeni soğuk algınlığı olduğundan dolayı, tedavinin büyük kısmını da evde istirahat oluşturur. Antiviraller, steroidler, antinflamatuvarlar, pastil, mukolitik ekspektoranlar ve bakteriyel kaynaklı olanlarda anitibiyotikler kullanılabilir. Evin havası su buharı ile nemlendirilmeli ve bolca sıvı tüketilmelidir. Sigara dumanından kesinlikle uzak durulmalıdır.
Kronik larenjitin tedavisinde ise mesleki sebeplerden dolayı (öğretmen, şarkıcı, çağrı merkezi elemanı gibi) ses kısıklığı yaşanmaktaysa, ses terapisti ile çalışmak fayda sağlayabilir. Bol sıvı tüketilmelidir. Dumanlı, havasız ortamlardan uzak durulmalıdır. Sigara ve alkol kullanılmamalıdır. Mide asidini arttıran yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir. Ses teli ya da larinkste kitle, polip yada başka bir hastalık olması durumunda seçilecek tedavi yöntemi cerrahi olmaktadır.