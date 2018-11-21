Lösemi hastası Medine, evde eğitim istiyor

Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Medine, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bir dilek tuttu: Evde eğitim görmek.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 6 yaşındaki Lösemi Hastası Medine Er, evde eğitim için öğretmeninin gelmesini bekliyor. Lösemiyle mücadele eden minik Medine'nin annesi yetkililere seslenerek yardım istedi.

Geçen yıl Eylül ayında lösemi teşhisi koyulan Medine Er'e ilk müdahale Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Yüksek riskli hasta olan minik Medine, oradan özel bir hastaneye nakledilerek tedavisine devam etti. Kemoterapi tedavisi devam ettiği süreçte minik Medine'ye sevindirici haber geldi. Vericinin bulunmasıyla birlikte 29 Mart'ta kök nakli yapılan Minik Medine'nin sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.

“GÜNDE 1 SAAT ÖĞRETMEN GELSE…”

Kızının hastalık sürecini anlatarak kızının evde eğitim alması gerektiğini söyleyen anne Semra Er, ''Geçen yıl Eylül ayında teşhis kondu. Hastalığa ilk müdahale Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Yüksek riskli hasta olduğu için oradan özel bir hastaneye naklimiz oldu. Orada 9 ay bir kemoterapi gördük. Bu süreçte verici bulundu ve 29 Mart'ta kök nakli oldu kızım. Şuanda iyiye gidiyoruz çok şükür. Okullar açıldığında evde eğitim için başvurumuzu yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığımız başvuruda Kağıthane'de bulunan Ziyapaşa İlkokulu'ndan öğretmen verileceği söylendi. Ancak okula geldiğimizde öğretmen olmadığını ve yeni bir öğretmen talep edileceğini söylediler. Aradan 3 ay geçmesine rağmen henüz bir gelişme yok. Günde en az 1 saat öğretmenimiz gelirse okulundan geri kalmaması için önemli olur. Maddi imkanımız elvermediği için özel öğretmende tutamıyoruz'' ifadelerini kullandı.

DIŞARI ÇIKAMIYOR, ARKADAŞI YOK

Hastalık nedeniyle kızının dışarı çıkamadığını söyleyen anne Er, ''Kızımız evden dışarı çıkamıyor. Arkadaşı yok. Bizim tek isteğimiz; Bir öğretmeni olsun. Diğer çocuklar gibi eğitimini alsın. Evde de olsa almasını istiyoruz. Mart ayında sonra aşıları olacak. Okuluna gidebilecek ancak. O güne kadar doktorumuz okula gidemeyeceğini söyledi. Gittiği takdirde enfeksiyon kapma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Hastalığının nüksetme ihtimali olabileceğini de belirtti'' diye konuştu.

“BİR AY SONRA TEDAVİ ÜCRETLİ OLACAK”

Aralık ayından itibaren tedavinin ücretli olacağını ancak maddi durumlarının bu ücreti karşılamaya yetmediğini ifade eden anne Semra Er, ''Bu ay sonundan itibaren tedavimiz ücrete tabi olmaya başlayacak. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Biz hastane seçimi yapmadık. En iyi tedavi orada yapıldığı için bizi oraya naklettiler. Sağ olsunlar oradaki doktorlar kızımla çok ilgilendiler. Kızımı en iyi anlayan onlar oldu. Doktorumuz bize diyor ki; ‘Tedavinizin sürekliliği açısından burada kalmanız sizin açınızdan daha iyi olur.’ Çünkü kızım hakkında her şeyi biliyorlar. Tedavi sürecinin başa dönmemesi için hayırseverlerden yardım bekliyoruz bu konuda'' diyerek hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini belirtti.

İHA