Mardin’de şarbon şüphesi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kadın hasta, şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'nin Ersoylu Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki A.D., geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği ve nefes darlığı nedeniyle İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan kadın, bir süre sonra, ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan testlerin ardından şarbon olabileceği ihtimali üzerinde duran doktorlar, A.D.'yi izolasyon odasına alarak, test sonuçlarını Sağlık Bakanlığına gönderdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Turan Pehlivan, “Bundan yaklaşık bir hafta önce hastanemize Kızıltepe Devlet Hastanesinden sevk edilen bir hastada yapılan kültürler sonucunda kanda şarbon kültürü şüphesine rastladık. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bilgi verdik. Onlar da bizden örnek istediler. Bakanlıkta tekrar bakıp, çalışıp teyit edecekler. Bundan sonra kesin tanı olup olmadığını bize bildirecekler. Biz gerekli tedbirlerimizi aldık. Hastayı diğer hastalardan ayırdık. İzolasyon dediğimiz odamızda şuanda. Her ihtimale karşı diğer hastalarımızda da çeşitli tetkikler yaptık. Bakanlıktan haber bekliyoruz” dedi.

Hastanın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Pehlivan, “Hastamız zaten kalp yetmezliği ve zatürre teşhisi ile gelmişti. 3’üncü basamak yoğun bakıma sevk edildiği için bize gelmişti. Bu hastalar yoğun bakımdan çıkana kadar ciddi risk altındadır. Buna da ek olarak gerekli ilaçlar eklendi tedavisine. Şu an şarbon ile ilgili olan kısmı şüphe bile olsa tedavimizi devam ediyor” diye konuştu.

Hastanın oğlu Halef D., “Annemizde şarbon şüphesi olduğunu söylediler. Kesin sonuçlar açıklanacak. Annemiz tedavi ediliyor” ifadelerini kullandı.

İHA