Mastit (Meme İltihabı) Nedir? Mastit nedenleri ve tedavi yöntemleri, Mastit nasıl geçer?

Mastit, bebeğini emziren-emzirmeyen her 20 anneden birinde görülen ve anneler için en rahatsız edici durumdur. Meme iltihabı olarak adlandırılan Mastit kimlerde görülür? Mastit tedavisi ya da Mastit nasıl geçer? Kadınların bilmesi gereken her şey bu haberde...

Mastit, ateş, halsizlik, yorgunluk, memede ağrı ve kızarıklık gibi belirtileri olan süt kanallarının tıkanmasından kaynaklı ve genellikle enfeksiyonla seyreden meme inflamasyonudur. Göğüsler dolduğunda boşaltılmazsa göğüs kanalı tıkanıklığı, göğüs kanalı tıkanıklığı da tedavi edilmezse mastit oluşabilir. Mastit, birden fazla sayıda olabilen bir durumdur, ama aynı anda iki göğüste birden gelişmez.

MASTİTİN NEDENLERİ

– Aniden sütten kesilme.

– Düzensiz emzirme sonucu süt kanallarının dolması ya da tıkanması.

– Dar kıyafetler ya da memeye baskı uygulama. (Çok sıkı araba/koltuk kemerlerinden kaçının, ağır sırt çantaları kullanmayın)

– Bebeğin memeyi yeterli ve doğru tutamaması.

– Meme uçlarındaki yara ve çatlaklardan dolayı emzirememe

– İşe geri dönmek ve bu nedenle bebeğinizi daha az sıklıkta beslemek.

MASTİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Meme hassasiyeti.

– Memenin bir bölgesinde hissedilen aşırı sıcaklık.

– Genel olarak hasta hissetmek. (halsizlik)

– Meme şişmesi.

– Emzirirken veya normal zamanda da ağrı veya sürekli yanma hissi.

– Ciltte kızarıklık.

– Yüksek ateş.

MASTİT TEDAVİLERİ

Mastit tedavisi genellikle şunları içerir:

Antibiyotikler: Mastit tedavisinde genellikle 10-14 günlük bir antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulabilir.

Ağrı kesiciler: Doktorunuz hafif bir ağrı kesici önerebilir.

Emzirme tekniğindeki ayarlamalar: Emzirme döneminde göğüslerin tamamen boşaltıldığından ve bebeğin düzgün bir şekilde göğüse yanaştığından emin olmak gerekir. Emzirme pozisyonları değiştirilmeli. Destek için bir emzirme danışmanına başvurabilirsiniz.

Kişisel Bakım: Günde 1,5 ya da 2 litre su için. Bol bol dinlenin. Doktorunuzun tavsiye ettiği kremleri kullanın. Bebeğinizi emzirmekten vazgeçmeyin. Emzirme olmuyorsa mutlaka elle veya pompa ile sütün boşaltılması gereklidir.

Mastit, antibiyotik kullandıktan sonra da düzelme belirtileri göstermezse daha fazla teste ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda doktorunuza başvurmalısınız.