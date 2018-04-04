Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır? Belirtileri ve tedavisi…

En yaygın haliyle çocuklarda görülen, tedavi edilmediğinde başta işitme kaybı, beyin hasarı gibi sonuçları ortaya hatta ölüme yol açan çok dikkat edilmesi gereken son derece ciddi bir hastalık olan menenjit nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Faydalı olacağına inandığımız haberimizde menenjit ile ilgili önemli bilgileri bulabilirsiniz...

Her anne baba çocuk/çocuklarının ateşlenmesiyle birlikte telaşa kapılır. Çünkü yüksek ateş çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Ayrıca yüksek ateş, önemli hastalıkların belirtisi de olabilir. İşte böyle bir hastalık olan menenjit hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

MENENJİT NEDİR?

Menenjit, beyni saran zarların iltihaplanmasıyla oluşan ve erken evrede tedavi edilmediğinde başta işitme kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur.

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MENENJİT TÜRLERİ

Menenjitin birden fazla türü bulunmaktadır, bunlardan bazıları;

– Bakteriyel menenjit: Meningokok, pnömokok ve hemofilus influenza bakterilerilerinin sebep olduğu menenjit türü.

– Viral menenjit: Herpes simplex virüs, enterovirüs, zona, kabakulak, su çiçeği gibi hastalıklara neden olan varicella zoster virüsü ve HIV virüsünün neden olduğu menenjit türüdür.

– Tüberküloz menenjiti

– Fungal menenjit: Mantar kaynaklı menenjit diye de bilinen Bu tür menenjite yol açan en yaygın mantar çeşitleri; Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, ve Candida türleridir.

Bakteriyel menenjit hayatı tehdit edebilen bir durumdur ve insandan insana bulaşabilir. Viral menenjit, bakteriyel menenjite göre daha zararsızdır, birçok insan tedaviye ihtiyaç duymadan viral menenjitten kurtulabilir. Tüberküloz menenjiti çok ciddi bir hastalıktır ve gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde görülür, tedavi gerektirir. Fungal menenjit ise nadir görülür ve genellikle bağışıklık sistemi düşük olan kimselerde görülür.

MENENJİT BULAŞICI MIDIR?

Viral ve bakteriyel menenjit bulaşıcıdır. Temas, öksürük, hapşırık yoluyla insandan insana bulaşabilir. Menenjit herkese bulaşabilir, ancak beş yaşın altındaki çocuklarda, 16-25 yaş arası gençlerde ve 55 yaş üstü kimselerde daha sık görülmektedir. İnsanların birbirlerine yakın yaşadığı kalabalık bölgelerde sık görülen bir durumdur. Buna bağlı olarak da yatılı okullarda okuyan çocuklara ve askerlere bulaşma ihtimali daha yüksektir.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Baş ağrısı,

– Yüksek ateş,

– Boyun tutulması,

– Ense sertliği,

– Mide bulantısı ve kusma,

– Parlak ışığa bakmaktan kaçınma,

– Zihin bulanıklığı,

– Havale,

– Soğuk el ve ayaklar,

– Titreme,

– Hızlı soluk alıp verme,

– Eklem ve kas ağrıları,

– 2 yaşından küçük çocuklarda az yemek yeme, inleme ya da çok tiz ağlama, soluk ve lekeli bir görünüm, kafada bulunan bıngıldağın aşırı gergin ve şiş olması, kaskatı olma.

MENENJİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Erken tanı ve tedavi menenjit hastalığında hayat kurtarıcı bir rol oynuyor. Erken tanı konarak uygun antibiyotik tedavisi alan çocuklarda menenjit hasar bırakmadan iyileşiyor. Tekrarlama ihtimali olan menenjitte, verilen antibiyotiğe direnç gelişebiliyor.

Menenjit ile ilgili belirtiler görüldükten sonra kesin tanı; ‘lomber ponksiyon' adı verilen bir işlemle beyin omurilik sıvısından numune alıp bakteriyolojik antijen, hücre, kimyasal analiz ve kültür etkeni izole edilerek konuluyor. Kişinin yaşı ve etken olabilecek nedenin çeşidine göre antibiyotik tedavisi seçilirken, süresi 7-21 gün arasında değişiyor.

Özellikle çocuklarda önemli menenjit etkenleri olan hemofilus influenza, meningokok ve pnömokok adlı bakterilerden aşıyla korunmak mümkün olabiliyor.