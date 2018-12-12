Mesane kanseri, her yıl dünya üzerinde milyonlarca yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve genellikle her yaşta gerçekleşse de yaşlı yetişkinleri etkiler. Peki, Mesane kanseri nedir? Mesane kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Sigara ve tütün kullanımı ve kimyasal maddeler maruz kalma gibi etkenlerle ortaya çıkan mesane kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Mesane kanseri nedir? Mesane kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

MESANE KANSERİ NEDİR?

Mesane, idrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrekten idrar yolları (üreterler) vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir.

MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ

Mesane kanseri belirtileri ve semptomları arasında şunlar olabilir:

– İdrarda kan (hematüri)

– İdrarı yaparken ağrı

– Pelvik ağrısı

Hematüreniz varsa, idrarınız parlak kırmızı veya kola renkli görünebilir. Bazen idrar farklı görünmeyebilir, ancak idrardaki kan idrarın mikroskopik muayenesinde tespit edilebilir.

Mesane kanseri olan kişiler aşağıdaki belirtileri de yaşayabilir:

– Sırt ağrısı

– Sık idrara çıkma

Ancak, bu belirtiler genellikle mesane kanseri dışında bir durum yüzünden ortaya çıkar.

MESANE KANSERİ NEDENLERİ

Mesane kanseri, mesane içindeki hücreler anormal olarak büyümeye başladığında gelişir. Mesane kanserine neyin neden olduğu her zaman açık değildir ve mesane kanseri olan bazı kişilerin belirgin bir risk faktörü yoktur.

Mesane kanserinin olası nedenleri şunlardır:

– Sigara ve diğer tütün kullanımı

– Kimyasal maddelere maruz kalma ya da kimyasal maddelere maruz kalınan bir işte çalışmak

– Geçmişte bağırsak kanseri gibi mesane yakın bir kanserle ilgili radyoterapi almak

– Mesane astarının tahriş olması

– Paraziter enfeksiyonlar

MESANE KANSERİ TÜRLERİ

Mesane kanseri türleri şunlardır:

– Ürotelyal karsinom

Daha önce transitional hücre karsinomu olarak isimlendirilen ürotelyal karsinom, mesanenin iç kısmını oluşturan hücrelerde ortaya çıkar. Mesaneniz dolduğunda ürotelyal hücreler genişler ve mesaneniz boş olduğunda daralır. Bu hücreler, üreterlerin ve üretranın iç kısmını oluşturur ve tümörler de bu yerlerde oluşabilir. Ürotelyal karsinom en sık görülen mesane kanseri türüdür.

– Skuamöz hücre karsinoması

Skuamöz hücreli karsinom, örneğin bir enfeksiyondan veya uzun süreli bir idrar sondası kullanımından dolayı mesanenin kronik irritasyonu ile ilişkilidir. Skuamöz hücre mesane kanseri nadirdir. Dünyada belirli bir paraziter enfeksiyonun (şistozomiyazis) mesane enfeksiyonlarının sık görülen bir nedeni olduğu daha sık görülür.

– Adenokarsinom

Adenokarsinom, mesanede mukus salgılayan bezleri oluşturan hücrelerde başlar. Adenokarsinomu da nadir görülür.

Bazı mesane kanserleri, birden fazla hücre tipini de içerebilir.

MESANE KANSERİ TEDAVİSİ

Mesane kanseri için, tek başına veya birbirleriyle kombinasyon halinde kullanılan farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Mesane kanseri birçok şekil alır ve prognozu değişir. Bu nedenle, bir patolog tarafından gerçekleştirilen doğru evreleme ve histopatolojik sınıflandırma, tedavi seçimine göre önem kazanır.

Eğer tümör yüzeysel ise, mesane mukozasından mesanenin kas dokusuna yayılmamışsa, mesanenin transüretral rezeksiyonu (TURB) ile tedavi edilir. İdrar yolu ile mesaneye bir sitokop yerleştirilir ve tümör kazınır ya da yakılır.

Kanser mesanenin kas dokusuna yayıldıysa veya bunun riski varsa, radikal cerrahi seçilebilir. Bu, mesanenin kısmi veya tamamen çıkarılması ve prostatın çıkarılması anlamına gelir. Operasyondan sonra idrarın yapılmasını sağlamak için iki alternatif vardır. Bir ürostomi, idrarın bir stoma yoluyla bir ürostomi poşetine toplanması anlamına gelir. Bir başka alternatif, yedek mesane oluşturmak için bağırsağın bir kısmını kullanmaktır.

Kanserin tipine bağlı olarak, tümörün boyutu ve olası metastazlar, radyoterapi ve intravenöz kemoterapi de gerekli olabilir. Kemoradyoterapi geleneksel cerrahi kadar başarılı olabilir.

İyi bir prognoza sahip yüzeyel mesane kanseri, tümörün transüretral rezeksiyonu ile tedavi edilir. Operasyonla bağlantılı olarak veya hemen ardından, rekürrens riskini azaltmak için bir mesane ilacı damlatılır. Eğer yüzeyel tümör daha yüksek bir nüks riskine sahipse, hasta tekrarlayan ilaç damlatmalarıyla postoperatif tedavi edilir.

Bir erkek hastanın prostatı normal olarak ameliyatta çıkarılır, ancak üretra genellikle korunur. Bir bayan hastanın üretrası çıkarılır ve genellikle rahim ve adneks de çıkarılır. Cerrahi tedavi mümkün değilse, hastanın fiziksel durumu veya tümörün yeri gibi nedenlerle, kanser radyoterapi ile tedavi edilir.

Tanı anında, küçük bir azınlıkta metastaz bulunur (yaklaşık yüzde beş). Bu durumda, mesane çıkarma işlemini gerçekleştirmeme kararı alınabilir ve hasta radyoterapi veya kemoterapiye yönlendirilir. Metastazlanmış kanserlerde, radyoterapi, ağrı, akıntı, büyük bir tümör veya idrar yolu tıkanıklığının neden olduğu semptomları hafifletmek için palyatif tedavi olarak uygulanabilir. Metastatik bir kanser kemoterapi ile tedavi edilir. Sonuç olarak, metastazlar genellikle boyutta azalır ve hastalığın semptomları hafifletilir. Kemoterapi, bir hastanın metastatik kanserli sağkalımını ortalama altı ay uzatabilir.

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