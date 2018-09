Mide kanserine karşı sarımsak, kefir ve bal

Fitoterapi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin anlattı. Katkı, koruyucu madde ve bol tuz içeren gıdalar, zamanla mide zarına zarar verip; normal hücrelerin DNA’sını bozarak, kanser riskini artırır. Dolayısıyla mide kanserine karşı sağlıklı beslenmek gerekir.

Hazımsızlık ve mide rahatsızlığı, yemek yedikten sonra şişkinlik hissi, hafif bulantı, iştah kaybı ve mide ekşimesi yakınmaları mide kanserinin erken bulguları olabilir. Bu belirtiler ülser veya gastrit yakınmalarına benzerdir.

Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız erken ve doğru teşhis için gastroenteroloji uzmanına başvurmalısınız. Daha ileri kanser bulgusu olabilecek şikayetler ise şöyle sıralanabilir: Karın üst veya orta kısmında rahatsızlık, kanlı dışkı, kusma veya kanlı kusma, kilo kaybı, ağrı, halsizlik, solukluk ya da hafif bir anemi ile ilişkili yorgunluk.

Nelere dikkat edilmesi gerekir?

Mide kanserinden korunmada sigara içilmemesi, alkol, yanık gıda (mangal ve döner gibi) ile kızartma, fast food tüketiminden kaçınılması, sıvı tüketiminde su veya ayran gibi daha sağlıklı içeceklerin tecih edilmesi, meyve ve sebzenin mevsiminde bolca yenmesi gereklidir. İşlenmiş gıdalar (konserveler) ve tuzlanmış gıdalardan uzak durulmalıdır. Düzenli egzersiz ile kilo kontrolü yapılması ve helikobacter pylori (mide mikrobu) enfeksiyonunun tedavisi de ciddi fayda sağlamaktadır. Kırmızı eti haftada 150-200 gram ile sınırlandırmak daha çok omega-3' den zengin somon, ton, tuna, sardalya, uskumru ve hamsi gibi balıklar dönüşümlü (haftada 3 gün) tüketilmelidir.

KORUNMADA HANGİ BİTKİLER ÖNE ÇIKAR?

– Sarımsak, kırmızı soğan ve pırasa gibi sebzeler mide kanserinden koruyucu bitkilerin başında gelir. Kırmızı soğan günde bir orta boy, sarımsak 2-3 diş tüketilebilir. Diş sarımsak pişirilmeden önce kırılmalı ve 10 dakika kadar beklenmelidir. Bu sayede yararlı olan allisin bileşeninin oluşmasını sağlarız ve daha faydalı olur.

– C vitamini mide kanserinden koruyucudur. C vitamininden zengin su teresi, tatlı sarı-yeşil-kırmızıbiber, brokoli, karnabahar, marul, kivi, çilek, portakal, pişmiş domates ve fasulye diyet içinde olmalıdır. Günde 100 gram tüketilen tatlı biber günlük C vitamini ihtiyacının 2-3 katını sağlar.

– Selenyum da mide kanserinden koruyucu mineraldir. Brezilya fındığı selenyumdan en zengin gıdadır. 100 gramı günlük ihtiyacın 27 katını sağlar (yaklaşık 2 miligram selenyum içerir). Diğer gıdalar istiridye, tuna, tam buğday ekmeği, ay çekirdeği, biftek, tavuk, mantar, kepekli tahıllar, yumurta, peynir ve mantardır. Bu gıdaların (organik olmasına dikkat edlimeli) dönüşümlü olarak tüketilmesi selenyum eksikliğini engeller.

– Dost bakteriler (probiyotik) içeren yoğurt ve kefir gibi besinler midede mikrobik enfeksiyon riskini azaltarak mide kanserine karşı koruyuculuk sağlar. Dönüşümlü olarak günde 1 su bardağı tüketilebilir.

– Bal (hakiki olmalı) midenin iç yüzünü döşeyen hücreleri hasardan korur. Özellikle gastriti olanlarda günde 1-2 tatlı kaşığı beslenme planında olması yararlıdır. Ballı kefir veya ballı yoğurt tüketilmesi iki koruyucunun beraber alınmasını sağlar.

– Yeşil çay mide dostu içecekler arasında olup günde 3-4 bardak içilebilir.