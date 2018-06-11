Mide ülserine ne iyi gelir? Ülser yaraları tedavisi…

Midede hafif yanma ve dolgunlukla başlayıp, şiddetli ağrı ve kusmayla devam eden belirtiler gösteren, ülser hastalığı nedir? Ülserin nedenleri ve tedavisi hakkında merak ettikleriniz haberimizde...

Günümüzde sağlıklı beslenmeyen pek çok kişi mide ağrısından şikâyetçi. Peki bu ağrıların sebeplerinden biri olan ülser nedir? Ülsere neden olan faktörler, belirtileri nelerdir? Ülserin teşhisi ve tedavi yolları. Tüm detaylar haberimizde…

ÜLSER YARALARI NEDİR?

Mide ülseri olarak bilinen mide ülserleri, mide astarında ağrılı yaralardır. Mide ülseri, bir çeşit peptik ülser hastalığıdır. Peptik ülserler, hem mideyi hem de ince bağırsakları etkiler. Mideyi sindirim suyundan koruyan kalın mukus tabakası azaldığında mide ülserleri oluşur. Bu, sindirim asitlerinin mideyi kaplayan dokuları tahrip etmesini ve ülsere neden olmasını sağlar. Mide ülseri kolayca tedavi edilebilir, ancak uygun tedavi edilmemesi durumunda şiddetli hale gelebilir.

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ÜLSERİN NEDENLERİ– Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisi

– Nadiren Zollinger-Ellison sendromu olarak bilinen bir durum, vücudun asit üretimini artırarak mide ve bağırsak ülserine neden olabilir.

Ülserin ortaya çıkmasını kolaylaştıran bazı faktörler vardır. Sigara ve alkol tüketimi ile ve bazı ilaçlar ülsere neden olan en önemli etkenlerdir. Bunun yanı sıra ülser nedenleri olarak;

– Dengesiz ve sağlıksız beslenme düzeni

– Aşırı tuz tüketimi

– Besinleri az çiğnemek

– Uzun süre aç kalmak

– Mideyi fazla doldurmak

– Uykusuzluk

– Yorgunluk

– Besinlerde hijyene dikkat etmemek

– Genetik faktörler

– Stres

ÜLSERİN BELİRTİLERİ

Mide ülserleri ile ilgili bir takım belirtiler vardır. Semptomların şiddeti ülserin şiddetine bağlıdır.

En sık görülen semptom, göğsünüzün ve karnınızın ortasında yanma hissi veya ağrıdır. Tipik olarak, mideniz boşken ağrı daha yoğun olur ve birkaç dakika ila birkaç saat sürebilir.

Ülserlerin diğer yaygın belirtileri ve semptomları şunlardır:

– Midede yanma ve ağrı

– Kilo kaybı

– İştahsızlık

– Mide bulantısı ya da kusma

– Şişkinlik ve gaz

– Hazımsızlık

– Geğirme veya reflü

– Mide ekşimesi (göğüste yanma hissi)

– Yemek yedikten sonra mide ağrısı

– Anemi (belirtiler yorgunluk, nefes darlığı veya solgun bir cilt)

ÜLSER NASIL TEŞHİS EDİLİR

Doktorunuzun kontrolünden sonra aşağıdaki testlerin bir ya da birden fazlası uygulanabilir:

– H. pylori bakterisini kontrol etmek için kan testi

– Kanayan ülserden kaynaklanabilecek kan testi için dışkı örneği

– İç kanamanın bir işareti olabilecek anemi (kansızlık) için test

– Üst endoskopi; bu yöntemle, doktorunuz ucuna kamera yerleştirilmiş ince, esnek bir hortumun yardımıyla ağzınızın içinden midenize kadar inerek ülseri görebilir.

– Biyopsi, endoskopi sırasında bir miktar doku alınarak kanser ve enfeksiyona karşı laboratuarda test edilir.

ÜLSER TEDAVİSİ

Ülser tedavisi, hastanın midesindeki yaraların durumu baz alınarak uygulanmaktadır. Çoğu ülser hastası reçeteli ilaçlar yardımıyla tedavi edilmektedir ve sadece çok az bir kısmı ameliyat yardımı ile tedavi edilmektedir.

İlaç tedavisi

Eğer ülserin oluşum nedeni H. pylori ise, antibiyotik ilaç tedavisi uygun olacaktır. Doktor, hafif ve orta dereceli ülser tedavisi için genellikle aşağıdaki reçeteli ilaçları uygun görmektedir;

H2 bloker ilaçlar: Bu ilaçlar midenin aşırı miktarda asit üretmesini engellemektedir.

Proton pompası inhibitörleri: Bu ilaçlar da asit üreten hücreleri bloke etmektedir.

Reçetesiz anti-asit ilaçlar: Mide asidini etkisiz hale getirmeye yardımcı olmaktadırlar.

Sitokoruyucu ajan ilaçlar: Pepto-Bismol gibi ilaçlardan olan bu ajanlar, mide astarlarını ve ince bağırsakları korumaktadırlar.

Ülser şikayetleri tedaviyle birlikte hızlı bir şekilde hafifleyebilir. Hastada belirtiler yok olsa dahi doktor ilaç tedavisine devam etmeyi uygun görebilir. Özellikle de H. pylori enfeksiyonları mide dokularını tahribata uğrattığı için önemlidir. Bundan dolayı doktor, ilaç tedavisine devam edilmesinin yanı sıra, sigara, alkol, bazı ilaç ya da gıdalardan uzak durulmasını da uygun görmektedir. Çünkü bu gibi etmenler hastalık semptomlarını tetiklemektedir.

İlaçlı ülser tedavisinin yan etkileri ise aşağıdaki gibidir;

– Bulantı,

– Baş dönmesi,

– Baş ağrısı,

– İshal.

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Ameliyat

Çok ender olarak da olsa, ülser ameliyat gerektiren komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Ameliyat gerektirecek olan bu ülser komplikasyonları şöyledir;

– Hastalığın tekrarlamaya devam etmesi,

– İyileşmeyen mide yaraları,

– Kanamalar,

– Mide ve ince bağırsak yırtıkları,

– Mideden ince bağırsaklara besinlerin taşması.

Ameliyatta aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

– Ülserli bölümün çıkarılması,

– Bağırsakların başka sağlıklı dokusundan parça alınarak, ülserli kısma nakledilip dikilmesi,

– Kanama olan arter bağlanması,

– Mide asidinin azalması için, asit sağlayan sinirin kesilmesi.

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