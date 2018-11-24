Mikroplastikler Meclis gündeminde

Son dönemde çevre ve insan sağlığını ciddi oranda tehdit eden, içme suyundan sofra tuzuna kadar pek çok temel yiyecek ve içecekte rastlanan mikroplastikler konusunda 22 CHP milletvekili Meclis araştırması istedi.

CHP Antalya Milletvekili Budak, mikroplastiklerin çevre ve insan sağlığına yarattığı tehlikelerin büyüklüğüne dikkat çekerek, “Plastiklerin yarattığı tahribat gün geçtikçe insan ve çevre sağlığını daha da tehdit eder hale geliyor. Kozmetik ürünler, temizlik maddeleri, sentetik giysiler ciddi oranda mikroplastik barındırıyor. Denizlerdeki mikroplastik varlığı balıklar ve diğer deniz canlılarının aracılığıyla insan vücuduna geçiyor. Bunun dışında içme suları ve hatta sofra tuzlarında bile mikroplastiklerin varlığına rastlanıyor. Yapılan bir araştırma Türkiye'deki 16 farklı markadaki sofra tuzlarının tamamında mikroplastik olduğunu ortaya koydu. Mikroplastikler artık soframızda ve vücudumuzda. Dolayısıyla hem denizlerimizdeki mikroplastik varlığını tespit etmek hem de diğer alanlardaki varlığını engellemek için hangi tedbirlerin alınabileceğini belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını istiyoruz” dedi.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİLER

CHP'li milletvekillerinin mikroplastikler ile ilgili TBMM Başkanlığına verdiği meclis araştırma önergesinde şu ifadelere yer verildi:“Mikroplastiklerin denizlerimizdeki varlığının izlenmesi, içme sularında ve sofra tuzlarında mikroplastik parçacıkların hangi düzeyde olduğuna ilişkin araştırma yapılması, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirmesi, sanayide plastik kullanımının en aza indirilmesi, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde mikroplastik kullanımının azaltılması veya yasaklanmasına yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci ve İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ve teklif ederiz.”

YILDA KİŞİ BAŞI 302,4 İLE 63,7 ARASINDA MİKROPLASTİK PARÇACIĞI TÜKETİLMEKTE

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü'nden Dr. Sedat Gündoğdu tarafından yapılan araştırmayla, Türkiye'de satılan 16 farklı markanın sofra tuzu örnekleri incelenmiş ve örneklerin tamamında mikroplastik bulunduğu ortaya konmuştu. İncelemeler sonucunda en yüksek mikroplastik partikül sayısına deniz tuzunda rastlanmış. Raporda Türkiye'de sofra tuzu aracığıyla, yılda kişi başı 302,4 ile 63,7 arasında mikroplastik parçacığı tüketildiği belirtilmişti.

AVRUPA PARLAMENTOSU YASAKLAMAYI PALANLIYOR

Avrupa Parlamentosu’nun tek kullanımlık plastiklerin yasaklayıcı bir karar alma hazırlığı içinde olduğu biliniyor. Teklife göre Birliğe üye ülkelerde 2021 yılına kadar pipet, pet şişe, tabak vb. tek kullanımlık plastik ürünün kullanımının yasaklanması amaçlanıyor. Öte yandan bu yıl itibariyle Avrupa ve Amerika’da kozmetiklerde mikroplastik kullanımı yasaklandı. İngiltere Çevre Ajansı’na ihracatçılar tarafından bildirilen verilere göre, 2018’in ilk 3 ayında İngiltere'nin Türkiye’ye gemiyle 27 bin 34 ton plastik çöp gönderdiği ifade ediliyor. Aynı verilere göre geçen yılın aynı döneminde bu sayının 12 bin 22 ton olduğu konuşuluyor.