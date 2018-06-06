Misofanya nedir? Aşırı ses duyarlılığı ilk belirti! Misofanya tedavisi…

Bir sesin sizi paniklettiğini ya da öfkeden deliye döndürdüğünü düşünün. Bu, misofoni ile ilgili bir durumdur. Yani belirli seslere karşı aşırı tepki ve nefret. Peki Misofanya nedir? Misofanyada belirtiler ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Günümüzde çok rastlanan bir psikolojik rahatsızlık olan Misofonyanın ciddileşmesi sosyal yaşamı etkileyecek durumlara yol açmaktadır. Kulak hassasiyeti yaşayan kişilerde görülme sıklığı oldukça fazla olan Misofanya hakkında bilmek istediğiniz herşeyi haberimizde bulabilirsiniz…

MİSOFANYA NEDİR?

Misofoni, insanların çiğneme veya nefes alma gibi sıradan seslere anormal derecede güçlü ve olumsuz tepkiler verdiği bir bozukluktur. Misofonya hastalığı başta yeme, içme, çiğneme ve nefes alıp verme gibi günlük seslere tepki olarak gelişen aşırı sinir halidir.

Seçici ses duyarlılığı sendromu olarak bilinen misofanya, bir tetikleyici ile başlar. Çoğu zaman, birileri yemek yediğinde, nefes aldığında, sakız çiğnerken, esnerken veya ıslık çalarken çıkardığı sesler bazen de küçük bir tekrarlayan hareket, birinin kıpırdaması ya da ayaklarını kıpırdatması sizi aşırı derecede rahatsız edebilir.

MİSOFANYA İLE İLGİLİ BAZI GERÇEKLER

Misofani önceki deneyimlere dayanarak, hastaya özgü bir örüntü, anlam ve bağlamı olan seslere karşı ciddi olumsuz tepkiler olarak tanımlanmakta. Diğer ses duyarlılık biçimleri arasında hyperacusis (ses, tip ve yoğunluk gibi belirli fiziksel özellikler nedeniyle sesin olumsuz bir şekilde reaksiyona girmesi) ve fonofobi (belirli seslerin korkusu) yer alır.

Bazı araştırmalar misofoninin, dünya nüfusunun yaklaşık % 20’sinde görüldüğünü göstermektedir. Ortalama her 10 insandan 2'sinde misofonya rahatsızlığına rastlamak mümkündür.

Misofoni için bilinen tek bir sebep yoktur. Misofoni için risk faktörleri arasında bir akıl hastalığı veya başka bir işitme bozukluğu bulunur.

Ergenlik dönemindeki kızlarda bu bozukluğun görülme olasılığı diğer gruplara göre daha fazladır.

Misofoni için, kişinin acı, iritasyon (iğrenme) veya öfke gibi duygularla tepki verebileceği çok sayıda potansiyel tetikleyici vardır. Bu hızlı bir şekilde tetikleyiciyle orantılı olmayan aşırı bir seviyeye yükselir ve hasta genellikle tepkilerinin kontrol edilemez olduğuna inanır.

Misofoninin var olup olmadığını değerlendirmek için, uzmanlar semptomların bir tıbbi sorunun, bir ilaca veya başka bir maddeye tepki vermesinin olup olmadığını araştırıp, zihinsel bozuklukları veya diğer işitme bozukluklarını dışlamaya çalışacaklardır.

Misofanyalı kişiler genellikle, tetikleyicileriyle karşılaştıkları sosyal toplantılar gibi durumlardan kaçınmaya çalışırlar.

Bazı insanlar rahatsız edici sesleri boğmak için kulaklık takarak bu durumdan uzaklaşmaya çalışırlar. Bazıları da tetikleyici sesleri taklit eder.

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MİSOFANYA HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Misofanya ile ilgili bilinen özel bir tedavi olmamakla birlikte belli ilaçların kullanımı ve psikiyatrist eşliğinde alınacak terapiler ile büyük oranda tedavisi mümkün olabilmektedir. Misofanyanın uzun süre gürültülü ortamlarda çalışmak zorunda kalan kimselerde veya uzun süre sessiz ortamlarda kalarak buna alışan kimselerde sıkça görüldüğü tespit edilmiştir. Bir psikiyatrist eşliğinde yüz yüze tedavi edilirken bir yandan da rahatsızlık duyulan seslere karşı alıştırma çalışmaları yapılmalıdır. Tedavinin ilk başlarında zorlanarak alışılmaya çalışılan bu seslere karşı zamanla kendiliğinden alışma söz konusu olmaktadır. Bazı vakalarda ise hastalığın tedavisinde birtakım ilaçlardan yardım almak gerekebilmektedir. Bu ilaçların etkisi geçici rahatlık olacağı için tam tedavisi için mutlaka psikolojik bir tedavi süreci söz konusu olmaktadır.

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