MS hastalığının tedavisinde yeni ilaç müjdesi

Geçtiğimiz haftalarda MS hastalarını umutlandıran yeni bir ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını belirten Profesör Doktor Şeref Demirkaya yeni tedavi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve ''Bu ilacın diğerlerinden avantajı ilerleyici özelliği olan hastalıklarda yanıt vermesi'' dedi.

MS hastalığının tedavisinde yüz güldüren gelişmeler var. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ilacın denenesine başladıklarını aktaran Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Şeref Demirkaya, şimdiye kadar olumlu ve hızlı sonuçlar aldıklarını açıkladı.

“İKİNCİ DOZU UYGULADIK”

Prof. Dr. Şeref Demirkaya yeni ilaçla ilgili olarak; “Şu anda yeni çıkan ilacı hastamıza uyguladık. Hastamız ikinci dozunu aldı. MS beyin omurilik beyin sapı bölgesini tutan, oradaki miyalin kılıflarının hasarlanmasıyla seyreden bir hastalıktır. Genellikle atak ve düzelmelerle seyreder ama bazen de ilerleyici bir seyir gösterebilir. Hastalığın genel klinik seyri fark eder hastadan hastaya. Bu hastamızın da atak ve düzelmelerle seyreden bir süreci olmuştu. Başlangıçta değişik ilaçlar kullandık. Zaman içerisinde onlardan yanıt alamayınca diğerine geçtik. Şu anda Sağlık Bakanlığı’nın geçen haftalarda onay verdiği ve ülkemize getirdiği yeni bir ilacı uyguladık. Şu anda da ikinci dozunu uyguladık hastaya” ifadelerini kullandı.

“UZMANINA GİDİN”

Bu tür haberler basında çıktıkça hastaların bazı taleplerde bulunduğunu belirten Demirkaya, ”Yeni tedavi ajanları, özellikle akıllı moleküller dediğimiz biyolojik moleküllerin bazı yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Bu ilaçların seçimi için uzman düzeyinde kişilere müracaat etmelerini öneriyorum. Çünkü bunların bazıları hayatı tehdit edebilen yan etkileri de ortaya çıkabiliyor. Bunları tanıyacak, bunlarla mücadele edebilecek hekimler gerektiren bir durum bu. Dolayısıyla her önüne gelenin yazabileceği bir ilaç grubu olmadığını vurgulamak istiyorum. Ülkemizde birçok üniversitede MS polikliniklerinin olduğunu vurgulamak istiyorum. Hastalarımızın bu tür tedavileri alacakları zaman bu tür merkezlere gitmeleri gerektiğini söylemek istiyorum çünkü bunların önceden tahmini edilemeyecek, bazen geç kalınabilecek bazı yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bunları tanıyacak, bilecek, hastayı izleyebilecek merkezlere gitmelerini öneriyorum. Bizim hastamızı da uzun yıllardan beri takip ediyoruz. Tedaviye yanıt vermediği dönemlerde diğer tedaviye, daha üst bir tedaviye yakın takip ile şu anda götürdüğümüz bir hastadır” şeklinde konuştu.

İLACIN EN ÖNEMLİ AVANTAJI…

Diğerlerine göre neden bu ilacın tercih edilmesi gerektiğini açkılayan Demirkaya, ”Bu tedavimiz şu ana kadar ilerleyici formu olan veya sekel bırakan formda etkinliğini göstermiş tek ajandı ve hastamızda da artık son dönemde sekeller kalmaya başlamıştı.Bizde bunun için bu tedaviye geçtik. Her ilacın farklı etkinlikte, farklı boyutta alanlara etki edebiliyor. İlacın etkinliği farklılaştıkça yan etkileri de farklılaşmaya başlıyor. Basamak tedavisi dediğimiz ilk başta daha güvenilir olan ilaçlar veriyoruz ama hastalık maalesef ilerlemeye başlayınca bazı ufak tefek yan etkileri olan ilaçlarla değiştirmek durumunda kalıyoruz. Bu ilacın diğerlerinden avantajı ilerleyici özelliği olan hastalıklarda yanıt vermesi” değerlendirmelerinde bulundu.

DENGE KAYBI, YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ, HIZLI YORULMA…

12 yıldır MS hastası olan Zehra Nur Saykan ise ”İlk tanımı Şeref hocam koymuştu ve o günden beri Şeref hocayla birlikte bu süreçte ilerledik. Son günlerde bazı ufak tefek hasarlar kalmaya başlamıştı. Denge kaybı, yürüme güçlüğü ve hızlı yorulma gibi şeyler yaşıyordum. Bu süreçte çeşitli ilaçlar kullandım fakat bunlarla ilgili olarak vücudum tepki vermedi, yanıt alamadık. Şimdi de yeni onaylanan bir ilaç kullanıyoruz. Şu an iyiyim. 15 gün önce birinci dozu aldım. İlk uygulama yarım yarım iki doz şeklinde veriliyor. Yarım ilk uygulamada çok hızlı bir sonuç aldım . Bu benim için çok sevindirici oldu. İlk olarak MS hastaları bilir yüksek oranda kas gevşetici kullanıyordum. Bunu artık kullanmıyorum. İlk dozu aldıktan sonra ikini gün bu ilaçları bıraktım ve bayağı rahatladım. Belirgin bir şekilde yorgunluğum da azaldı. Bunun dışında da spor yapıyorum ve bunun da etkili olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“KENDİNİZDEN VAZGEÇMEYİN, SPOR YAPIN”

”Umut hep var. Eğer umudumuzu kaybedersek bir sonuç alamayız” diyen Saykan, ”Şu anda kullandığım ilaçtan çok memnunum ve biz Şeref hocamla birlikte bu ilacı çok sıkı takip ediyorduk, yurt dışındaki hareketlerini de gözlemliyorduk. Bu ilacı biz diğerlerine göre tercih etmiş olduk çünkü diğerlerine göre umut vadeden bir ilaç. MS hastalarına sesleniyorum, lütfen kendinizden vazgeçmeyin ve spor yapın” açıklamalrında bulundu.

İHA