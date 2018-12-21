‘Mucize bitki sakız kabağı tohumuyla hücrelerinizi yenileyip gençleşin’

Efsane gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay ekranda açıkladı. SHOW TV’de yayınlanan “Zahide Yetiş’le” sağlık programına katılan ünlü gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay bilinçli beslenerek ve bilinçli spor yaparak yaşlanmaya “Dur” demenin mümkün olduğunu belirtip şöyle konuştu:

-Bakın!

Ben 80 yaşındayım…

Ama, 25-30 yaşında olduğumdan daha da güçlüyüm.

Yağ oranım 7… Kas oranım ise, 80 civarında…

Genç kalmanın sırrına gelince;

Birincisi düzenli ve iyi bir uyku.

İkincisi, bilinçli beslenme, yani az ama öz yemek.

Üçüncüsü ise bilinçli spor yapmak.

Az ama öz yersek iç organlarımız fazla yorulmaz.

Zira, iç organlarımızın fazla yorulması yaşlanmayı hızlandırır. Onun için, doğal gıda desteği almak şarttır.

Örneğin, ben her sabah ikişer adet zerdaçal ekstresi yağı, kuşburnu çekirdiği yağı ve pirinç kepeği yağı kapsülü, gece yatmadan ise 2 adet çörek otu yağı kapsülü alırım. Bu ürünler benim kas, kemik kütlemi artırırken, yağlanmamı da önler. Daha sonra da kahvaltımı içinde100 gramı 300 gram etteki ve 15 yumurta beyazındaki proteine bedel sakız kabağı tohumu, buğday ruşeymi özü ve mix zerdeçal olan omlet veya menemen yaparak ederim. Kahvaltımda bol zeytin,salatalık yerim. Bu arada 7-8 bardak da yeşil çay içerim.

Bu arada unutmadan belirteyim, gece yatarken yüzüme nar çekirdeği yağı, sabahları da pirinç kepeği yağı sürerim. Böylelikle cildimin de genç görünmesini sağlarım.

NEDEN SAKIZ KABAĞI TOHUMU YAĞI?

Sakız kabağı tohumu yağının en büyük özelliği içindeki Squalene maddesinin bulunmasıdır.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre bu madde hücreleri hem yeniliyor, hem de gençleştiriyor. Bu madde zeytinyağında, zeytinde var. Ancak, en çok sakız kabağı tohumu ile köpekbalığının karaciğerinde bulunuyor. Örneğin, sakız kabağı tohumu yağının 1-2 kapsülü yaklaşık 1 çay bardağı zeytinyağına denk geliyor.

Bu sakız kabağı tohumu yağı kapsülünü buğday ruşeymi yağı kapsülüyle birlikte sabah, öğle ve akşam olmak üzere 1-2'şer adet de hiç aksatmadan alırım.

Diğer merak edilen konulara da değinen duayen gazeteci-yazar, konuşmasının sonunda sakız kabağı tohumu proteinli, buğday ruşeymi özlü ve mix zerdeçallı omleti nasıl yaptığını da izleyicilere göstererek alkışlar arasında konuşmasını bitirdi.