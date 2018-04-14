Nasıl uyuduğunuzu karakterinizi ele veriyor

Uyku üzerine araştırma ve analizler yapan uzmanlara göre, 6 ortak uyku pozisyonu ile farklı kişilikler birbiriyle ilişkili...

Uzmanlara göre, 6 ortak uyku pozisyonu insanların kişiliklerini yansıtıyor.

Uyku Bilim Merkezi profesörü Chris Idzikowski insanlar arasındaki yaygın uyku pozisyonunlarını analiz etti ve uyku pozisyonlarının sadece insan sağlığını etkilemekle kalmadığını aynı zamanda insanların kişilik özellikleriyle de ilişkili olduğunu belirtti.

Yatış pozisyonu uykuya dalma ve sağlıklı uyku üzerinde oldukça etkili… İşte uyurken yatış pozisyonunuzun anlamları..

Cenin pozisyonu

Yan tarafınıza bükülerek aldığınız uyku pozisyonudur. 1000 kişi üzerinde yapılan ankette %41 oranla en yaygın olan uyuma şeklidir.

Bu şekilde uyuyan insanlar dışa dönük bir imaj yaratsalar da içlerinde çok hassas ve utangaçtıl. İnsanlara alışmaları biraz zaman alabilir ama alıştıktan sonra sıcakkanlı karakterlerini hemen ortaya çıkarırlar…

Sağlık durumu:

Sola bükülerek uyumak bazı sağlık problemlerine yol açabilir özellikle yaşamsal organlar olan akciğer, mide ya da karaciğerde. Bu yüzden cenin şeklinde uyuyanlar için uzmanların tavsiyesi sağa doğru bükülerek uyumaktır.

Kütük pozisyonu

Her iki kolun da aşağı doğru pozisyon aldığı yan uyuma şeklidir. Bu pozisyonda uyumayı tercih eden insanların dışa dönük ve uysal olduğu saptanmıştır. Bu insanların en zayıf noktaları herkese çok kolay güvenmeleridir.

Hasret çekme pozisyonu

Bu uyku şekli de yana dönük bir pozisyondur ama diğerlerinden farkı iki kolun da öne doğru uzatılmış olmasıdır.

Bu şekilde uyuyan insanlar genelde yeni şeylere açık olmakla beraber bir o kadar şüpheci ve eleştirel de olabilirler.Karar almaları uzun sürer ama bir kere de karar verdiler mi hiç birşey onları fikirlerinden caydıramaz.

Asker pozisyonu

Sırtüstü uyku pozisyonu olup uyuyan kişinin kolları iki yanda konumlanır. Asker pozisyonunda uyuyan insanlar sessiz ve içine kapanık bir kişiliğe sahiptirler.Gerek kendileri gerekse yakınları için yüksek hayat standartları oluşturmaya çalışırlar.

Bu şekilde sırtüstü uyumak nefes problemlerine ve horlamaya sebep olabilir özellikle de horlamanız yanınızda uyuyan kişilerin berbat bir gece geçirmesine yol açabilir. Yüzüstü yatmanız hem sizin için hem de yanınızda uyuyan insan için daha huzurlu olabilir.

Serbest düşüş pozisyonu

Midenin üzerinde, eller başın üstünde ve yastığın etrafında ,başınız da sağ ya da sol yana dönük yatış pozisyonu. Serbest uyku pozisyonunu tercih eden insanlar dışadönük ve atılgan olurlar. Her ne kadar küstah gözükseler de aslında kendilerine yöneltilen eleştirileri dikkate alırlar. Serbest düşüş pozisyonunda olduğu gibi uyku sırasında alınan diğer yüzükoyun pozisyonlar sindirim için olumlu etki yaparlar.

Deniz yıldızı pozisyonu

Sırtüstü ve kollar başın üstünde uyku pozisyonu.

Deniz yıldızı şeklinde uyuyanlar iyi bir dinleyici olup dolayısıyla da güvenilir arkadaşdırlar. Ayrıca başkalarına yardım etmekten hoşanırlar ama ilgi odağı olmak hoşlarına gitmez.

Asker pozisyonunda uyuyanlar gibi denizyıldızı pozisyonunda uyuyanlar da nefes problemi yaşarlar ve uyku esnasında horlarlar. Bu yatış şekli kişilerin daha az dinlenmiş uyanmalarına sebep olur.