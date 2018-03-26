Nasır nedir, belirtileri nelerdir? Nasır nasıl geçer? İşte tedavisi…

Nasır, aslında bir deri sertleşmesidir. Derinin kendini savunmak amaçlı yaptığı deri katmanlarını arttırmasından oluşur. Her cins, boy ve birçok farklı şekilde ortaya çıkabilen nasırlar kişide ciddi sıkıntılara sebep olurlar. Genellikle ayak bölgesinde oluşan nasır nedir? Nasır belirtileri nelerdir? Nasır nasıl tedavi edilir? İşte tüm sorularınızın yanıtları ve korunma yöntemleri...

Nasırlar bu problemi çekenler için ciddi bir sıkıntı, kötü görüntüsü nedeniyle büyük bir sorun haline gelir. Özellikle ağrı da varsa kişinin yaşamını kabusa çevirebilir. Şimdi nasır nedir kısaca açıklamaya çalışalım…

NASIR NEDİR?

Nasır sürtünme ya da baskı nedeniyle ciltte oluşan tahriş sonucunda, derinin korunma amaçlı kalınlaşmasıyla meydana gelir. Ölü ve katı deri tabakası olarak da adlandırılabilir. Ellerde, ayaklarda ya da vücutta tekrarlanan bir sürtünmenin olduğu her yerde meydana gelebilir ve hatta keman çalan bir kişinin çenesinde bile ortaya çıkabilir.

NASIRIN OLUŞUMUNDAKİ BAŞLICA FAKTÖRLER:

– Sıkı ve dar ayakkabı kullanımı

– Ayak yapısına uymayan ve yüksek topuklu ayakkabılar,

– Ayak parmaklarındaki deformasyonlar

– Ayak yapısının fazla kemikli olması

– Yanlış basma, yürüme hareketleri

NASIR BELİRTİLERİ

Nasırın birçok farklı belirtisi olmasına karşın belirti vermeyen ağrısız olanları da vardır. Nasır oluşurken ilk belirti nasır bölgesindeki keskin acıdır. Hafif nasırlarda basınç ortadan kalktığında ağrı da kaybolur ama derin ve geniş çaplı nasırlarda ağrı daha keskin ve daha rahatsız edicidir. Ağrıyla birlikte kalınlaşma da başlar. Nasırlar genellikle zararsızdır. Ama ağrılı olanlarda tedavi gerektirirler.



NASIR TEDAVİSİ

Ciltte sertleşmiş olan bölgenin nasır ya da siğil olup olmadığını anlamak için, doktor etkilenen bölgeyi bir miktar kazıyacaktır. Üst deri kazıldığında, eğer siğil varsa kanama olacaktır. Nasır ise kanamaz ve kazıdıkça sadece daha fazla ölü deri ortaya çıkar. Nasırın kalınlığını azaltmak için, nasır üst kısmından tıraş edilebilir. Bunun dışında banyo sonrasında yumuşatılan ayaklardaki nasırları cilde zarar vermeden ponza taşıyla sürtmek de bir diğer tedavi yöntemidir.

Ayrıca reçetesiz satılabilen ve salisik asit içeren nasır bantları kuvvetli ve tahriş edici oldukları için dikkatli kullanılmalıdır. Doğru kullanıldığında nasır üzerindeki baskıyı azaltır ve tedavi sürecini hızlandırır. Yanlış uygulandıklarında ise nasırın etrafındaki sağlıklı cilt dokusunu öldürebilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle dolaşım bozukluğu ve şeker hastaları kesinlikle kullanmamalıdır.

Ancak yanlış uygulandığı takdir de sağlıklı cilt dokusunu öldürebilir ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.Bu bantları dolaşım bozukluğu olanlar ve şeker hastaları kesinlikle kullanmamalıdır.

Nasırı keserek yok etmeye çalışmayın. Derinizde oluşacak kesikler sürekli olarak bakterilerin üreyebilecekleri ve rutubetli olmasından dolayı başka problemlere neden olabilir.

Uygun şekilde nasırın üzerine yerleştirilen küçük pedler de, nasırın maruz kaldığı basıncı azaltır.

NASIRDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

– Temizliğe özen gösterin. Ayaklarınızı belli süre ılık suda beklettikten sonra ölü deriyi ponza taşıyla temizleyin. Rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

– Bakteri ve mikrop üremesine uygun ortamlarda bulunan ayakların daima temiz tutulması gerekir.

– Ayağınıza uygun ayakkabı kullanın. Ayakların içinde rahat olduğu, yumuşak deriden yapılmış ayakkabılar idealdir.

– El ve ayaklarınızı yumuşatıcı kremlerle besleyin.

– Sert zeminlerde çıplak ayakla dolaşmayın

– Ayakkabılarınızı değiştirerek kullanın. Açık ayakkabı giymek nasır oluşumunu artırır. haftada birkaç kez spor ayakkabı giyerek ayaklarınızı dinlendirin.