Nevrasteni terimi ruhsal bir hastalık olarak, 1869'da Amerikalı bir nörolog olan G. M. Beard tarafından psikiyatriye sokuldu. 1932'de “psychoneuroses” adı verilen başka bir kategoride bulundu. 1941'den sonra bu bozukluk tamamen ortadan kalmıştır. 20 ila 55 yaşları arasındaki erkeklerde yaygın olarak görülen nevrasteni hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz... Nevrasteni nedir? Nevrasteninin nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Nevrasteni bilinmeyen nedenlerle ortaya çıksa da depresyon ve duygusal stresle ilişkili olup kronik yorgunluk sendromuna benzetilir.

Kronik anormal yorgunluk, orta derecede depresyon, konsantre olamama, iştahsızlık, uykusuzluk gibi belirtilerle ortaya çıkan Nevrasteni nedir? Nevrasteninin nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

NEVRASTENİ NEDİR?

Genellikle baş ağrısı ve sinirlilik gibi semptomlarla, bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkan fiziksel ve zihinsel tükenme ile açıklanan bir durumdur. Nevrasteni hala Hong Kong ve Tayvan gibi Doğu ülkelerinde teşhis edilmektedir. Bununla birlikte, batıda, yorgunluğun, kendi başına bir hastalıktan ziyade başka bir bozukluğun bir belirtisi olduğu görülmektedir.

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NEVRASTENİNİN NEDENLERİ

Nevrasteninin nedeni hala bilinmemektedir, ancak çoğu bozuklukta olduğu gibi, belirli predispozan faktörler önemli bir rol oynayabilir, bunlardan başlıcaları kalıtım faktörleri, meslek (yüksek stresli meslekler), yaş (20-55 yaş arası) ve cinsiyet (çoğunlukla erkeklerde görülür) olarak adlandırılabilir.

NEVRASTENİ BELİRTİLERİ

Nevrasteni, stres veya anksiyete tarafından tetiklenen bir zihinsel bozukluktur. Semptomlar şunları içerebilir:

– Göğüs ağrısının eşlik ettiği halsizlik veya yorgunluk

– Düzensiz olabilen hızlı yoğun kalp atışı (çarpıntı, taşikardi)

– Soğuk, nemli kadın ve ayaklar

– Anormal hızlı solunum (hiperventilasyon)

– Baş dönmesi veya baygınlık

– Nedensiz terleme

– Huzursuzluk

– Soğuk, nemli eller ve ayaklar

NEVRASTENİ TEDAVİSİ

Hastalığın tedavisi fizyoterapi, refleksoloji, manuel terapi yöntemlerinin kullanımını içerir. Bazen özel bir multivitamin diyet reçete edilir. Bu patoloji gevşeme ve hipnoz seansları için etkilidir. Hastaya, eylemlerini ve eylemlerini kontrol etme, olumlu düşünmeyi öğretme becerileri öğretilir.

İlaç tedavisi karmaşık bir tedavi yöntemi olarak reçete edilir. Bu biyolojik uyarıcıların, nootropiklerin, antidepresanların alımını içerir. Sürekli olan ağrı şikayetleri için hafif dozlarda olan ilaçların kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Terapi, zihinsel emeği en aza indirgeyen, iyi planlanmış bir dinlenme ile birleştirilmelidir. Hastalar günlük yürüyüşlere, hafif fiziksel aktiviteye, dikkat dağıtıcı (spor, dikiş, örgü, çizim, modelleme vb.) hobiler edinmelidir.

Tedavinin başlangıcından önce, hastalığın nedenini belirlemek ve ortadan kaldırmak için mümkün olan her şeyi yapmak önemlidir. Hastadaki moral ve fiziksel stresi azaltmak veya geçici olarak dışarıda bırakmak, günün tamamını uyku, dinlenme ve iş için açık bir zaman çizelgesi ile belirlemek gerekir. Hastaların temiz havada yürümeleri, dinlenme ve uyanma ile birlikte tam uyumaları tavsiye edilir.

Evde tedavi, ancak hastalığın sebebi, aile içi ilişkilerle ilişkili değilse gerçekleşebilir. Ev ortamı herhangi bir problemi hastaya hatırlattığında, evde başarılı bir tedavi mümkün değildir.