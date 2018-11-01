Nitrit (NIT) nedir? İdrarda nitrit ne anlama gelir? İdrarda nitrit nedenleri ve belirtileri…

İdrar yolu enfeksiyonları idrardaki en yaygın nitrit nedenidir. Bunlar, bakterilerin mesaneyi, üreterleri veya böbrekleri enfekte ettiğinde ortaya çıkar. Peki, NIT: Nitrit nedir? İdrarda nitrit ne anlama gelir? İdrarda nitrit nedenleri ve belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde...

Bazı iltihap türlerini tespit etmek için yapılan idrar testlerindeki NIT: Nitrit nedir? İdrarda nitrit ne anlama gelir? İdrarda nitrit nedenleri ve belirtileri hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

NIT: NİTRİT NEDİR?

Nitritler, nitrojen atıklarının yan ürünleridir. Enfeksiyondan sorumlu bakteriler, bu atıkta beslenerek, idrarda görünebilen nitratlara ayrılır. Nitritüri idrardaki nitratlar için kullanılan tıbbi terimdir.

İDRARDA NİTRİT BELİRTİLERİ

– İdrar rengindeki değişiklik

– İdrar sırasında yanma, zorluk ve ağrı olması

– Bulantı ve aniden gelişen kusma

– Ağır kokulu idrar yapma

– Yüksek ateş

– Titreme gelmesi

– Sık aralıklarla idrara çıkma

– Sırt veya bel ağrısı

İDRARDA NİTRİT NEDENLERİ

İdrarda nitrit varlığı en sık idrar yolunuzda bakteriyel bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir. Bu genellikle idrar yolu enfeksiyonu (İYE) olarak adlandırılır. İdrar yolunuzda, üreterleriniz, böbrekleriniz ve idrar yolunuz dahil olmak üzere herhangi bir yerde bir İYE oluşabilir.

Zararlı bakteriler idrar yoluna girer ve hızla çoğalırlar. Bazı bakteri türleri, nitratları nitritlere dönüştüren bir enzime sahiptir. Bu nedenle idrarınızda nitrit bulunması, bir İYE’nizin olabileceğinin bir göstergesidir.