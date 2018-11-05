Nötrofil yüzdesi nedir? Nötrofil yüzdesi yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir. oub2

Nötrofiller, diğer fonksiyonların yanı sıra bizi enfeksiyonlardan koruyan bir tür beyaz kan hücresidir (WBC veya granülosit). Vücudumuzdaki beyaz kan hücrelerinin yaklaşık yüzde 40'ı ila yüzde 60'ını oluştururlar ve bakteriyel bir enfeksiyon geçirdiğimizde ortaya çıkan ilk hücrelerdir. Peki, nötrofil yüzdesinin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak ettiklerinizi tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz...

Nötrofiller, kemik iliği tarafından üretilen en büyük kan hücresi fraksiyonunu oluştururlar. Onlar bizim vücudumuza giren bulaşıcı organizmalara karşı ilk savunma hattının rolünü oynayan “ilk müdahaleciler” dir. Şimdi, Nötrofil yüzdesi yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? birlikte öğrenelim…

NÖTROFİL YÜZDESİ NEDİR?

Bakteri ve virüslere karşı savaşta etkin beyaz kan hücreleridir. Nötrofil vücudumuzda ki zararlı olan bakteri ve virüsleri bulur ve onları yok etmek için savaşmaya başlar. Neu kemik iliğinde üretilmektedir. Nötrofillerin ömürleri bir günden daha az olmaktadır. Bundan dolayı bağışıklık sistemimiz de ve vücudumuzun hastalıklara karşı direnci açısından son derece önemli bir görevi vardır. Bu zararlı bakteri ve virüsleri yok etmek için sayılarını arttırır. Bu yüzden de kan testlerinde nötrofil değeri yüksek çıkar. Kan testlerinde nötrofil değeri %70’in üzerinde çıktığında kanda nötrofil yüksekliğinden söz edilir. Nötrofil hücreleri bazı bakteriyel hastalıklarda yükseliş gösterir. Düşük sayıda nötrofil, lösemi, bazı enfeksiyonlar, B12 vitamini eksikliği, kemoterapi ve daha fazlası gibi durumlarda da bir hastalık belirtisi olabilir.



NÖTROFİL YÜZDESİNİN YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Nötrofil yüzdesinin yükseldiği durumlar genelde vücutta bakteriyel hastalıkların varlığına işaret eder. İnsan vücudunda bulunan zararlı maddeler zaman içinde sorun yaratmaya başlar. Hastalıklara karşı kişi direncinin artması için sağlıklı yaşamak çok önemlidir. Fagositoz zararlı ve yabancı maddelerin tamamının etrafını sarar sonra belli başlı enzimler sayesinde bu maddeleri yok eder ve vücuttan atmaya olanak sağlar. Bu maddelerden kaynaklı olarak akyuvarlar daha fazla neu üretmeye başlar ve neu yüksekliği kısa süre içinde ortaya çıkar.

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Nötrofil yüksekliğine sebep olan bazı etmenler şunlardır:

– Stres

– Miyelojen

– Enfeksiyon

– Romatoid artrit

– Lösemi

– Tiroid iltihapları

– Romatizmal ateş

– Gebelikte zehirlenme

– Akut böbrek yetmezlikleri

– Miyeloid metaplazi

– Polisitemi

– Ketosidoz anemi

– Belli başlı ilaçların kullanımları

NÖTROFİL YÜZDESİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Erişkin bir insan vücudunda günde 100 milyar civarında nötrofil üretilmektedir. Ancak bazı sebeplerden dolayı bu üretimde azalma meydana gelebilmektedir. Nötropeni olarak adlandırılan bu durum, kandaki nötrofil sayısının 1500'den az olmasıdır. Bu da vücudun bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına gelmektedir. Kanda nötrofil düşüklüğü nedenleri çeşitlilik gösterebilmektedir.

Nötrofil düşüklüğüne sebep olan bazı etmenler şunlardır:

– Lösemi ve Prelösemi

– Kansızlık

– Folik asit veya B12 eksikliği

– Dalakta büyüme (hipersplenizm)

– Genetik etmenler (doğuştan gelen bağışıklık sistemi sorunları gibi)

– Kanser tedavisi (Kemoterapi gibi)

– Diyaliz

– İlaçların etkisi (psikoz ya da kusma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar sebep olabilir.)

– Kardiyopulmoner Bypass

– Yetersiz beslenme

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