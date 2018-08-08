O doktor görevine iade edildi

Polisin biber gazı sıkıp kelepçelediği 82 yaşındaki hasta yakınının ölümüyle ilgili soruşturmada görevden alınan hekimin göreve iade edildiği açıklandı.

Giresun’da polisin biber gazı sıkıp kelepçelediği 82 yaşındaki hasta yakınının ölümüyle ilgili soruşturmada görevden alınan hekimin göreve iade edildiği açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, “Daha önce haksız yer açığa alınan Aile Hekimi üyemiz Dr Özlem Yağdıran bugün itibarıyla görevine iade edilmiştir” dedi.

“Bu durumda Dr Özlem Yağdıran’ın herhangi bir hukuksuzluğu olmadığı ortaya çıkmıştır” diyen Süral, ”Biz bunu biliyorduk ve inanıyorduk. Bu süreçte olayın olduğu 23 Temmuz dan itibaren karakolda ifade verdikten itibaren üyemiz Dr Özlem Yağdıran'ın yanında olduk. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Olay, 24 Temmuz’da Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal, gittiği aile sağlığı merkezinde, doktordan evdeki eşine reçete yazmasını istemiş, Dr. Yağdıran’ın görmediği hastaya reçete yazamayacağını söylemesinin ardından tartışma yaşanmıştı. Doktor Özlem Yağdıran’ın “beyaz kod” vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı ve ters kelepçe uygulanan Topal, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrası Sağlık Bakanlığı hekimin görevden alındığını açıklamıştı.

İHA

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