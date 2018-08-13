Obezite nedir? Şişmanlık nedenleri ve şişmanlık tedavisi

Diyabet, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gut, karaciğer yağlanması, kanser gibi hastalıkların alt yapısını oluşturan şişmanlık yani obezite hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Şişmanlık (Obezite) nedir? Şişmanlık nedenleri ve şişmanlığın tedavisi...

21. yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi olarak gösterilen Şişmanlık nedir? Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ettiği şişmanlığın nedenleri ve şişmanlık tedavisindeki yöntemler… Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) NEDİR?

Obezite, kişinin çok fazla vücut yağının biriktiği ve bunun sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği bir durumdur. Bir kişinin vücut ağırlığı, olması gerekenden en az% 20 daha yüksekse, obez olarak kabul edilir. Vücut Kütle İndeksiniz (VKİ) 25 ile 29,9 arasındaysa, fazla kilolu sayılırsınız. VKİ’nin 30 veya üzerinde olması 1. derece obez olarak kabul edilir.

VKİ: boy ve kilo bilgilerine dayanılarak yapılan istatistiksel bir ölçümdür. Çok kullanılan bir ölçü birimi olmasına rağmen, VKİ vücuttaki yağ oranını belirlemez. Bu nedenle yanlış sonuçlar da verebilir. Örneğin çok kaslı ve yağ oranı düşük birinin vücut kitle indeksi, sıradan birine göre daha yüksek çıkabilir. Ama yine de vücut kitle indeksi sıradan insanlar için şişmanlık durumunu gösteren iyi bir ölçü metodu olarak kullanılabilir.

“Dünya Sağlık Örgütü” tarafından belirlenmiş sınıflamaya göre;

– 18.5 Altında Az Kilolu (Zayıf)

– 18.5 – 24.9 Normal Kilolu

– 25.0 – 29.9 Fazla Kilolu

– 30.0 – 34.9 I. Derece Obez

– 35 – 39.9 II. Derece Obez

– 40.5 ve Üstü III. Derece Morbid Obez (Ciddi)

– 50 ve Üstü Süper Obez olarak kabul edilmektedir.

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ŞİŞMANLIĞA YOL AÇAN NEDENLER

Genetik etkenler, bazı beyin tümörleri, beyinde salgılanan bazı madde ve hormonların düzeyindeki değişmeler, çevresel etkenler, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, bazı ruhsal bozukluklar, bazı fiziksel hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar, fiziksel aktivitenin azlığı, şişmanlığın oluşumunda belirgin etkisi olan nedenler olarak sayılabilir. Diğer taraftan aile içi durumlar, yaşıtların etkisi, bireyin maruz kaldığı sosyal etkenler, sosyal olarak yetersizlik, ailelerin beslenme konusundaki bilgi yetersizlikleri, sosyo-ekonomik düzeyde düşüklük ve bunları bağlı ortaya çıkan yaşam biçimi önemli diğer etkenler olarak dikkati çekmektedir.

Bu nedenler içinde son yıllarda belki de üzerine en çok konuşulması gereken noktanın beslenme tarzı ve bireyin sağlığı geliştirme yönünde sahip olduğu elverişsiz durumlar olduğunu vurgulamak gerekir. Bireyin düşük benlik değerine sahip olması, bedenini algılamadaki sorunlar, sürekli olarak değişkenlik gösteren kilo alma ve verme döngüsünün yarattığı ruhsal sonuçlar şişmanlığın oluşumunda diğer etkenler olarak göze çarpmaktadır.

ŞİŞMANLIĞA NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ

– Fiziksel aktivite

– Beslenme alışkanlıkları

– Yaş

– Cinsiyet (Kadın)

– Irksal faktörler

– Eğitim düzeyi

– Evlilik

– Doğum sayısı

– Sigarayı bırakma

– Alkol

– Psikolojik bozukluklar

– Metabolik ve hormonal bozukluklar

ŞİŞMANLIK TEDAVİSİ NASIL OLMALI

Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren obezite, tedavi edilebilen kronik bir hastalıktır. Obezitenin tedavisinde; tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi bireye özgü olmalıdır.

VKİ (Vücut Kitle İndeksi) boy ve kilo ile ilgili bir orantı olup, 25 kg/m2 üzerinde ise mutlaka bir diyetisyene başvurunuz.

ŞİŞMANLIĞIN ÖNLENMESİ

Genellikle şişmanlamak kolay, zayıflamak ise güçtür. Bu nedenle şişmanlığın tedavisinden önce, önlenmesi doğrudur. Şişmanlığın önlenmesinde en önemli mesele küçük yastan itibaren enerji dengesine uygun bir diyetin uygulanmasıdır. Bu ise bireyin besinlerin enerji değerleri ile enerji harcaması konusunda bilinçli olması ve enerji dengesine uygun beslenme alışkanlığı kazanması ile olur.

ŞİŞMANLIĞIN TEDAVİSİ

Şişmanlığın tedavisinde en çok uygulanan yöntemler;

1. Diyet tedavisi,

2. Fiziksel aktivitelerin artırılması,

3. İlaç tedavisi,

4. Cerrahi tedavi,

5. Akupunktur,

6. Hipnoz,

7. Davranış terapisi.

Günümüzde obezite tedavisi için birçok yöntem vardır. Diyet tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, obezite cerrahisi ve kullanılan ilaçlar ile zayıflama bu yöntemlerin en sık tercih edilenleridir.

Diyet ile zayıflama

Obezite tedavisi için birinci sırada en doğal ve olması gereken yöntem sağlıklı obezite diyeti programları ile zayıflamaktır. Doğru bir diyet programı ile zayıflama kilo vermede en sık tercih edilen ve sağlıklı olan yöntemdir. Obezite diyeti planlarının protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral kaynaklarını yeteri kadar içermeleri hem vücut sağlığı için hem de vücuttaki fazla yağların yakımı için önemlidir. Yeterli besin ögelerinin tüketilmesi kalıcı kilo kaybı için önemli unsurdur. Kısa süreli uygulanan meyve veya sebze sularından oluşan detoks planları da zayıflamada etkili olabilir. Ancak vücut sağlığının korunması ve kilo kaybının kalıcı olması için bu detoks planlarının kaç gün uygulandığına dikkat edilmelidir. Bütün öğünlerde sıvı detoks içecek içeren detoks planlarının yerine sadece 1 öğünde detoks içeceğin bulunduğu programların uygulanması daha sağlıklıdır.

Davranış değişikliği tedavisi

Vücut ağırlığının denetiminde davranış değişikliği tedavisi, fazla ağırlık kazanımına neden olan yemek yeme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz davranışları olumlu yönde değiştirmeyi veya azaltmayı, olumlu davranışları ise pekiştirerek yaşam biçimi haline gelmesini amaçlayan bir tedavi şeklidir. Davranış değişikliği tedavisinin basamakları:

Kendi kendini gözlemleme

Uyaran kontrolü

Alternatif davranış geliştirme

Pekiştirme, kendi kendini ödüllendirme

Bilişsel yeniden yapılandırma

Sosyal destek

Cerrahi tedavi

Günümüzde çok yaygın bir şekilde tercih edilmeye başlamıştır. Bu yöntem obezite tedavisi için çeşitli obezite diyeti planları uygulandıktan ve sonuç alınamadıktan sonra son çare olarak tercih edilmelidir. Olumlu sonuçlarının olabileceği kadar yan etkilerinin de olabileceği ve organlarda çeşitli semptomların oluşabileceği unutulmamalıdır. Gastrik bantlama, bypass, gastrik balon ve mide küçültme bariatrik cerrahi yöntemleri arasındadır ve besinlerin emilimini azaltmaya yönelik uygulanır. Vücut yağlarının alınması için çoğunlukla estetik amaçlı uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemler uygulandıktan sonra beslenme düzeni değişmiyor ise kaybedilen kiloların kısa sürede geri alınma ihtimali yüksektir.

İlaç tedavisi

Sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasının ve bilgiye kolay ulaşımın faydaları olduğu kadar zararları da olabilmektedir. Bu durumun en belirgin örneği zayıflama hapları ve zayıflama çayları adı altında satılan ürünlerin kullanımının artmasıdır. En doğru ve sağlıklı kilo verme yöntemi yanlış beslenme alışkanlıklarının değişmesidir ve uygun obezite diyeti planlarının uygulanmasıdır. Bilinçsizce kullanılan çaylar ve ilaçlar başta böbrekler olmak üzere birçok organa zarar verebilir. Çarpıntı, kalp krizi, yüksek tansiyon gibi olumsuz sağlık sorunları görülebilir. Bu sağlık sorunları ölümle de sonuçlanabilir.