Önce böbrek nakli, sonra 2 çocuk sahibi oldu

Babasının bağışladığı böbrekle hayata tutunan Didem Sakallı, nakilden sonra iki çocuk sahibi oldu. Zor günlerinin geride kaldığını anlatan Sakallı, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antalya’da, babasının bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Kıbrıs Gazimağusalı Didem Sakallı (32), nakilden sonra 2 çocuk sahibi oldu. Sakallı, “Hastalığımdan kurtulup, evlat sahibi olmak çok güzel” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde, 2013 yılında babası Ali Mum’un (60) verdiği böbrekle yaşama tutunan Didem Sakallı, böbrek naklinden 4 ay önce evlendiği kocasının sevgisi, babasının böbreğiyle yeniden yaşama tutunduğunu söyledi. Nakilden sonra Hüseyin (2) ve 6 aylık Mila’yı dünyaya getirdiğini aktaran Sakallı, “Böbrek hastalığım nedeniyle çok zor günler geçirdim. Şimdi de çektiğim acı ve umutsuzluğun bittiği, mutluluğumun her geçen gün arttığı günleri yaşıyorum” diye konuştu.

Eşi Osman Sakallı’nın (38) Gazimağusa’da gümrük muhafaza memuru olarak çalıştığını anlatan Didem Sakallı, babasının gözünü bile kırpmadan böbreğini kendisine verdiğini söyledi. Şimdi çocukları ve ailesi için yaşamak istediğini vurgulayan Sakallı, şöyle konuştu:

“Kronik böbrek yetmezliğim ilerlediğinde böbreklerimin tamamen bittiğini aktaran doktorlarım, nakil olmam gerektiğini söyledi. Babam böbreğini vermek istedi. Tavsiye üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Organ Nakli Merkezi’ne gelip koordinatör Nilgün Bilal’e başvurduk. Yapılan incelemelerde babamın verici olabileceği tespit edildi. 19 Eylül 2013’de böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi. Nakilden sonra aralıklarla Antalya’ya gelip kontrollerimizi olduk. Çocuk sahibi olmayı çok istiyordum. Doktorlarımın izni ve takipleriyle ilk çocuğumu 2016’da, ikinci çocuğumu ise 6 ay önce dünyaya getirdim.”

ZOR GÜNLERİ GERİDE KALDI

Mutluluğunu babasına borçlu olduğunu dile getiren Didem Sakallı, “Eşim Osman Sakallı ile karar verdik ve 2 çocuk sahibi olduk. Hastalığımdan kurtulup, evlat sahibi olmak çok güzel” dedi.

Kızı Didem için her şeyi yapabileceğini belirten Ali Mum ise “Kızım, hastalığı nedeniyle son zamanlarda çok zor günler geçiriyordu. Sağlığına kavuşması için böbrek nakli gerektiğini söylediklerinde bir böbreğimi verebileceğimi söyledim. Şimdi kızım, torunlarım çok mutluyuz” diye konuştu.

DHA