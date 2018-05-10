Operatör, ‘Ölüyorum yardım edin’ diyen kadınla dalga geçti

Fransa’da acil yardım hattında çalışanların dalga geçip ambulans yollamadığı 22 yaşındaki Naomi Musenga isimli genç kadın, çok geciken müdahaleden dolayı hayatını kaybetti. Dalga geçen operatöre ise soruşturma açıldı.

22 yaşında 1 çocuk annesi Naomi Musenga'nın acil yardım hattının hatası yüzünden ölümü Fransa'da tartışma başlattı. Strasbourg'da 29 Aralık tarihinde şiddetli karın ağrısı sebebiyle acil yardım hattını arayan genç kadın telefondaki sorumludan “Yardım edin lütfen, ölüyorum” diyerek yardım istedi. Telefon kayıtlarında güçsüz ve bitkin bir sesle ısrarla yardım isteyen genç kadının çağrısını alan 50 yaşlarındaki operatör, “Neyiniz var söyleyin yoksa görüşmeyi sonlandıracağım” cevabı verdi. Şiddetli karın ağrısı olduğunu söyleyen genç kadına “Aile hekiminize başvurun” diyen operatöre bunu yapabilecek halde olmadığını ifade eden kadına “Bizi aramaya gücünüz var ama orayı arayamıyorsunuz öyle mi” şeklinde terslediği öğrenildi.

Kayıtlarda ayrıca iki operatörün konuşmaları da duyuluyor. “Öleceğini söylüyor. Karnı ağrıyormuş” diyerek genç kadını ciddiye almayan operatör ile iş arkadaşı, genç kadınla dalga geçiyor. “Ölüyorum yardım edin lütfen” diyen Naomi'ye doktor çağırma hattının numarasını veren operatör, “Elbette, herkes gibi bir gün öleceğiniz kesin” cevabını veriyor. Doktor çağırma hattını aramayı başaran kadın saatler sonra doktorun tekrar acil hattını arayıp ambulans istemesiyle hastaneye kaldırıldı. Fakat ilk aramasının üzerinden 6 saat sonra hastaneye gelen genç kadın hayatını kaybetti.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adli tıp raporuna göre iç organları çalışmayı bırakan ve iç kanama geçiren genç kadının başına gelen olay tüm Fransa'yı duygulandırdı. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada konu ile alakalı “Büyük bir işleyiş bozukluğu” ifadelerini kullandı. Acil hattında çalışan ve Naomi'nin çağrısına bakan 50 yaşlarındaki operatör kadının 2 Mayıs'ta açığa alındığı ve 3 Mayıs'ta kurum içi soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca Noami'nin kız kardeşinin savcılığa mektup yazması üzerine operatör hakkında “Tehlikede olan insana yardım etmeme” suçundan adli soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Operatörlerle ilgilenen sendika ise yaptığı açıklamada sorumlu operatörün olaydan sonra olayın ciddiyetinin yeni yeni farkına vardığı ve psikolojik destek almaya başladığı bildirildi. Bazı yoğun bayram günlerinde 2 bin – 3 bin telefon görüşmesine bakan operatörlerin yorgun olduğunu ve bu sebeple hata yapmış olabileceğini söyleyen sendika, çalışma şartlarından da şikayet etti.

İHA