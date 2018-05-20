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Organlarıyla 4 kişiye sağlık verdi

Samsun'da, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Şenol Çakır'ın (66) organları 4 kişiye sağlık verdi.

android-time 10:50 20 Mayıs 2018
Haberler Sağlık
Organlarıyla 4 kişiye sağlık verdi
Samsun'da, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Şenol Çakır'ın (66) organları 4 kişiye sağlık verdi.

Samsun’da önceki gün kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Şenol Çakır’ın ailesi, organların bağışlanması kararı aldı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi doktorları, operasyonla Çakır’ın 2 böbreği ve 2 korneasını aldı. Şenol Çakır’ın böbrekleri uçakla Trabzon ve Erzurum´a götürülürken, korneaları da Samsun’da organ bekleyen hastalara nakledildi.

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Acılı aileye gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı teşekkür eden Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, “Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 4 hastamıza ikinci bir hayat şansı verecek” dedi.

DHA

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