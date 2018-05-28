Othello sendromu nedir? Kıskançlık nasıl engellenir? Othello sendromu belirtileri ve tedavisi

Adını Shakespeare’in en önemli eserlerinden biri olan Othello'dan alan Othello Sendromu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...“Patolojik kıskançlık” olarak adlandırılan Othello sendromu nedir? Belirtileri ve nedenleri...

Eşler arasındaki kıskançlık hastalığı olarak da tabir edilen ancak daha çok Othello psikozu veya cinsel kıskançlık olarak da bilinen genetik olmayan bu bozukluk erkeklerde% 60 ile daha sık görülür. Othello Sendromu hakkında merak edilenler ve daha fazlası haberimizde…

OTHELLO SENDROMU NEDİR?

Adını Shakespeare'in en önemli eserlerinden biri olan Othello'dan alıyor. Othello yakalandığı kıskançlık hastalığı nedeniyle, şüphelerinin içinde boğularak delice aşık olduğu karısını ve kendisini öldürüyor. Bir eşin sadakatsizlik sanrısı. Othello sendromu erkekleri ve daha seyrek olarak kadınları etkiler. Tekrarlayan aldatma suçlamaları, delil aramaları, eşin tekrar tekrar sorgulanması, partnerinin sadakatinin test edilmesi ve bazen taciz ile karakterizedir. Sendrom kendi başına ya da paranoid şizofreni, alkolizm ya da madde bağımlılığı seyrinde ortaya çıkabilir.

Othello sendromu, İngiliz psikiyatrist John Todd (1914-1987) tarafından K. Dewhurst ile birlikte yayınladığı bir makalesinde isimlendirilmiştir. Othello sendromu ayrıca sanrılı kıskançlık, erotik kıskançlık sendromu, morbid kıskançlık, Othello psikozu veya cinsel kıskançlık olarak da bilinir.

NEDENLERİ

Çeşitli çalışmalarda öne sürülen nedenlerden biri, beynin sağ frontal lobunun düzgün çalışmadığı zaman bozukluğa neden olmasıdır. Sonuç olarak, kendini izleme, davranış kontrolü gibi faaliyetler ve duygular, sol yarımkürenin tepkilerinin doğruluğunu analiz ederek etkilenmez, bu da onun temelsiz yorumları oluşturmasına ve bireyin garip davranmasına neden olur.

Bunun dışında, bu durumun ortaya çıkmasına neden olan diğer iki faktör de şunlardır:

– Etkilenen kişinin, eşinin kendisine olan samimiyetini sorgulamaya iten güvensizlik veya korku

– Uyuşturucu ya da cinsel gücünün azaltılmasına yönelik bir madde verdiğine dair inanç.

OTHELLO SENDROMU BELİRTİLERİ

– Aşırı derecede aldatılma korkusu

– Herkesten ve her şeyden kıskanarak, kısıtlama isteği

– Sevgiliden ayrılmanın bir fobi haline gelmesi

– Hakaret ederek partnerine kendini değersiz hissettirmek

– Verilen kontrolsüz ve aşırı tepki

– Saldırganlık ve şiddet eğilimi

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RİSK FAKTÖRLERİ

– Alkol ve diğer uyuşturucu maddelere bağımlılık

– Cinsel işlevin azalması

– Şizofreni

– Bipolar bozukluk

– Parkinson hastalığı

– Huntington hastalığı

– İnme

– Beyin iltihabı

– Beyin tümörü

– Bunaklık

– Çoklu skleroz

– Normal basınç hidrosefali (Beyinde su toplanması sonucu kafanın anormal büyümesi)

– Endokrin bozukluklar

Nadir durumlarda, Parkinson hastalığı olanlarda dopamin seviyelerini artırmak için pramipeksol gibi ilaçlar bozukluğu uyandırabilir.

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OTHELLO SENDROMUNUN TANI VE TESTLERİ

Bozuklukla ilgili tespitler aşağıdakiler aracılığıyla gerçekleştirilir:

– Her iki tarafın evlilik ilişkisi hakkında bilgi

– Etkilenen kişinin ruhsal durumunun ve psişik geçmişinin incelenmesi ve her ikisinin de kayıt edilmesi, kıskançlığın niteliğini ayırt etmek (takıntılı veya sanrısal)

– Etkilenen bireyin altta yatan akıl hastalığı veya alkol ya da madde kullanımı ile ilgili geçmişi

– Kıskançlığın, eşi hakkında yanlış bir fikre ya da düşünceye dayanılarak kurulmuş olup olmadığının doğrulanması.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Etkilenen bir birey çeşitli psikiyatrik durumlara maruz kaldığı için, ilk adım genellikle semptomların yardımıyla altta yatan bir akıl hastalığı gibi birincil psikiyatrik durumun değerlendirilmesini ve çözümlenmesini içerir.

Genellikle takip eden diğer terapötik araçlar şunlardır:

İLAÇ



– Antipsikotik ilaç

– Antidepresan ilaç

– Psikolojik tedavi

İlaç tedavisi ile birlikte, bu durumun üstesinden gelmek için yararlı olabilecek bazı terapiler şunlardır:

– Davranış tedavisi

– Bireysel psikoterapi

– Bilişsel terapi

– İçgörü odaklı psikoterapiler

– Çift terapisi

– Aile terapisi