Pamukçuk nedir nasıl geçer? Pamukçuk neden olur? Pamukçuk belirtileri…

Ağız içi iltihabı olarak bilinen bu hastalık türü sıklıkla bebeklerde görülen bir durumdur. Yeni doğum yapan annelerin bebeklerinde doğumun ilk haftasında kendini belli etmeye başlayan pamukçuk hastalığı nedir? Pamukçuk neden olur ve pamukçuk belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte yeni doğan bebeklerin ve ailelerin büyük sorunu olan pamukçuk hakkında bilmek istedikleriniz...

Pamukçuk (Moniliazis); dil üzerinde, damakta ve yanaklarda beyaz lezyonlar şeklinde kendini gösteren bir maya mantarı hastalığıdır. Enfeksiyonun etkeni ağız ve vajinada yaşayan bir organizma olan “candida albicans”tır. Bu yüzden bebeklerde anüste de görülebiliyor. Hatta anal pamukçuk, kırmızı bir tabaka oluşturduğu için çoğu zaman pişikle karıştırılıyor.

PAMUKÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Bebeğinin huzursuz olması,

– Emmek istememesi,

– Memeyi ağzına almaması,

– Biberonla süt veriliyorsa biberonu almak istememesi,

– Emme ve yutma güçlüğü,

– Bebeğinin diline, damağına süt değdiğinde çok ağlaması.

– Çok nadir de olsa ateş.

BEBEKLERDE PAMUKÇUK NEDEN OLUR?

Bebeklerde pamukçuk oluşumun çeşitli sebepleri vardır:

– Anne hamilelik esnasında, doğumdan az bir zaman önce ya da doğum anında vajinal mantar enfeksiyonu geçirmiş ve normal doğum yapmışsa, doğan bebeklerde pamukçuk görülme ihtimali çok yüksektir. Çünkü enfeksiyon, doğum anında anneden bebeğe geçer.

– Annenin antibiyotik kullanımı fazla ise ve doğumdan sonra bebek antibiyotik almışsa,

– Annenin aşırı tatlı tüketmesi ya da şeker hastası olması,

– Bebeğini anne sütüyle besleyen annenin meme ucu temiz değilse, (her emzirmeden sonra sütünüzü biraz sağarak meme uçlarınıza sürmeniz, olası enfeksiyonların önüne geçer. Ayrıca sadece su ile temizlemeyi ihmal etmeyin.)

– Anne, sütünün fazla olmasından dolayı, sütün çamaşırına bulaşmaması için göğüs pedi kullanıyorsa, süt aktığında nemli olan göğüs pedi sıcak ve nemli ortamları seven mantarların çoğalmasına sebep olur. (Zorunlu olmadıkça kullanmamanızda fayda var, eğer kullanmak zorunda iseniz göğüs pedinizi çok sık değiştirin.)

– Bebeğinizi biberonla besliyorsanız biberon ve biberon ucunun temiz olmasına çok dikkat edin. Bunun için belli aralıklarla biberon ve uçlarını kaynatılmış sıcak su ile temizlemeli ve biberon uçlarını belli periyotlarda yenilemenizde fayda vardır.

– Bebek emzik kullanıyorsa, yine aynı şekilde kaynatılmış sıcak su ile emziği sık sık temizleyin.

PAMUKÇUK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Doktorunuz bebeğinize veya çocuğunuza pamukçuk teşhisi koymuşsa, beslenmesinden hemen önce verilmesi için bir ağız damlası verebilir. Çocuğunuz 2 yaşından büyükse ağız pastili de verebilir. Eğer emziren bir anne iseniz, size meme uçlarına sürmeniz için mantar önleyici bir krem verebilir.

Tedavi için evde yapabilecekleriniz de şunlardır;

Ağız içindeki beyazlığın pamukçuk olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun için temiz bir bezle bebeğin ağız içini silin. Lekeler çıkmıyor ve bastırıldığında acı veriyorsa büyük ihtimalle pamukçuktur.

Pamukçuğun ağız içinde fazlaca yayılması nedeniyle bebeğinizde yutkunma güçlüğü ve isteksizlik oluşursa yenmesi kolay(çorba) yiyecekler verin. Mayalı ve şekerli yiyecekleri asla vermeyin.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız meme uçlarınızı sadece suyla temizleyin.