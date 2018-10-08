Vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücre pulcuklara PLT, platelet, trombosit adları verilmektedir. Peki, PLT düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Platelet ifadesinin kısaltması olan PLT, kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol üstlenen hücre pulcuklarını tanımlar. Akyuvar ve alyuvar hücrelerinden daha küçük bir yapıya sahip olan bu maddelerin sayıları kan tahlili ile saptanabilmektedir. Şimdi, PLT ile bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğiz… PLT: (Platelets, trombosit) nedir? PLT düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

PLT: (PLATES, TROMBOSİT) NEDİR?

Trombositler vücudunuzun kanamayı durdurmak için pıhtı oluşumuna yardımcı olan küçük renksiz kan hücreleridir. Kan damarlarınızdan biri hasar görürse, trombositler hasar yerine koşar ve hasarı onarmak için bir tıkaç veya pıhtı oluştururlar. Kanamayı durdurmak için hasarlı bir kan damarı yüzeyine yayılma işlemi adhezyon olarak adlandırılır.

Beyaz ve kırmızı kan hücrelerinizle birlikte kemik iliğinizde trombositler yapılır. Kemik iliğiniz kemiklerinizdeki süngerimsi merkezdir. Trombositler tıpta genellikle bir pıhtı trombüsü olarak adlandırırlar. Trombositler kan dolaşımına girdikleri andan itibaren, 8 ila 10 gün yaşarlar.

Mikroskop altında, bir trombosit küçük bir plaka gibi görünür. Normal trombosit sayısı, mikrolitre kanda 150.000 ila 450.000 trombosittir.

Bir trombosit sayısı 10,000 ila 20.000’in altına düşerse, kendiliğinden kanama riski oluşur. Bazı insanlar çok fazla trombosit üretirler ve trombosit sayımları 500.000 ila 1 milyondan fazladır.

DÜŞÜK PLT NE ANLAMA GELİR?

Herhangi bir sebepten dolayı kan trombosit sayınızın normalin altına düşmesi durumunda durum trombositopeni olarak adlandırılır. Normalde, mikrolitre dolaşımdaki kan başına 150.000 ila 450.000 trombosit var. Her bir trombosit yaklaşık 10 gün yaşadığı için, vücudunuz kemik iliğinizde yeni trombositler üreterek trombosit tedariğini sürekli yeniler. Trombositopeni kalıtsal olabilir veya bir takım ilaçlardan veya durumdan kaynaklanabilir.

Trombosit üretimini azaltabilecek faktörler şunlardır:

– Lösemi

– Bazı anemi türleri

– Hepatit C veya HIV gibi viral enfeksiyonlar

– Kemoterapi ilaçları

– Aşırı alkol tüketimi

DÜŞÜK PLT (TROMBOSİT) BELİRTİLERİ

Trombosit düşüklüğü belirtileri ve semptomları arasında şunlar olabilir:

– Kolay veya aşırı morarma (purpura)

– Genellikle alt bacaklarda, deri altı kanamaları görülmesi, kırmızı ya da mor noktaların oluşması

– Basit kesiklerde bile uzun süreli kanama

– Diş etlerinin veya burnun sık sık kanaması

– İdrarda veya dışkıda kan

– Olağandışı ağır adet kanamaları

– Yorgunluk

– Büyümüş dalak

– Sarılık

Düşük PLT durumunda aşağıdaki sağlık sorunlarından bazıları yaşanabilir:

– Adet dönemlerinde fazla kanama olması,

– Basit bir kanamalı durumda bile fazla kan kaybedilmesi,

– PLT sayısının 10.000'in altına düştüğü durumlarda beyin kanaması,

– Hamilelik döneminde erken doğum riskleri düşük PLT sayısından kaynaklanabilecek sorunlar arasındadır.

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YÜKSEK PLT NE ANLAMA GELİR?

Normal olarak kabul edilen trombosit sayısı 150 bin ile 400 bin arasındadır. Uygun bulunan en yüksek değerin, yani 400.000'in üzerindeki bir trombosit sayısı, yüksek trombosit anlamına gelmektedir ve bu durum trombositoz hastalığı olarak da bilinir. Bu durumda kişinin vücudunda çok fazla trombosit üretilmesi söz konudur.

Trombosit üretimini yükseltecek faktörler şunlardır:

– Kırmızı kan hücrelerinin normalden daha erken yıkıma uğramasına yol açan hemolitik anemi

– Demir eksikliğinden kaynaklanan anemi

– İltihaplı bazı hastalıklar

– Vücutta alerjik tepkiler

– Bazı ameliyatlardan kaynaklanan yan etkiler

– Kanser türleri ve tedavileri

– Kullanılan bazı ilaçlar

– Bir tür kemik iliği hastalığı olan Polisitemia vera

– Dalak aldırma ameliyatı

YÜKSEK PLT (TROMBOSİT) BELİRTİLERİ

Vücutta PLT yüksekliği genel olarak kişide pek fazla belirti göstermezken nadiren bazı belirtiler görülebilir. Bunlardan bazıları:

– Baş ve göğüs bölgesinde sebepsiz ağrılar

– Görmede geçici bulanıklıklar

– El ve ayaklarda hissizlik

– Ani baş dönmesi

– Gut hastalığı

PLT (Trombosit) yüksekliği durumunda aşağıdaki sorunlardan bazıları yaşanabilir:

– Kanın damar içinde pıhtı atması riski artmasıyla, hayati tehlikenin ortaya çıkması

– Yüksek kolesterol, şeker hastalığı ve tansiyon dengesizliği sorunlarının getirebileceği risklerin artması

– Felç geçirme

– Kan ile beslenemediği bazı bir iç organların fonksiyonlarını kaybetmesi