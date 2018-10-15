PRO: Protein nedir? İdrarda yüksek protein ne anlama gelir? İdrarda protein nedenleri ve belirtileri

Protein, vücut organ ve dokularına kan ile taşınır. Böbreklerimiz ise kandaki proteinin geçişini engelleyerek kanda kalmasını sağlar. Bu işlevlerini yitirirlerse protein kılcal damarlardan idrara geçer. Yüksek kan basıncı (tansiyon) böbreklerde hasara sebep olduğu için idrarda protein kaçağının başlıca sebebidir. Şimdi idrar tahlilinde yüksek protein ne anlama gelir, idrarda protein nedenleri ve belirtileri nelerdir hep birlikte öğrenelim...

Herkesin kanında protein bulunur. Kanınızdaki ana protein albumin olarak adlandırılır. Proteinler vücudunuzda kemiklerinizi ve kaslarınızı oluşturmak, enfeksiyonları önlemek ve kanınızdaki sıvı miktarını kontrol etmek gibi birçok önemli işleve sahiptir. Peki İdrar tahlilindeki Pro: Protein nedir? İdrarda protein ne anlama gelir? İdrarda protein nedenleri ve belirtileri hakkında merak edilenler haberimizde…

İDRARDA PRO: PROTEİN NEDİR?

Böbrekler, vücuttaki proteinleri de içerecek şekilde korurken, atık ürünleri kandan ayırır. Bununla birlikte, bazı hastalıklar ve koşullar proteinlerin böbreklerin filtrelerinden geçmesine ve böylece idrarda protein oluşumuna izin verir. Yüksek kan basıncı (tansiyon) böbreklerde hasara sebep olduğu için idrarda protein kaçağının başlıca sebebidir.

İDRARDA YÜKSEK PROTEİN NE ANLAMA GELİR?

İdrarda düşük protein seviyeleri normaldir. İdrarda geçici olarak yüksek protein seviyeleri, özellikle egzersiz sonrası veya bir hastalık sırasında daha genç insanlarda olağandışı bir durum değildir. İdrardaki yüksek protein Proteinüri olarak adlandırılır. İdrarda sürekli yüksek protein seviyeleri de böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir.

İDRARDA PROTEİN BELİRTİLERİ

İdrarda protein seviyelerinde geçici bir artışa neden olabilecek, ancak mutlaka böbrek hasarını göstermediği durumlar şunlardır:

– Vücudun aşırı susuz kalması (dehidrasyon)

– Duygusal stres

– Aşırı soğuğa maruz kalma

– Ateş

– Ağır egzersiz

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Böbrek hastalığına işaret edebilecek idrarda sürekli olarak yüksek protein seviyelerine neden olabilen hastalıklar ve durumlar şunlardır:

– Amiloidoz (organlarınızda anormal proteinlerin birikmesi)

– Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar gibi bazı ilaçlar

– Kronik böbrek hastalığı

– Şeker hastalığı

– Endokardit (kalbin iç tabakasının enfeksiyonu)

– Fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS)

– Glomerulonefrit (kandan gelen atıkları filtreleyen böbrek hücrelerindeki inflamasyon)

– Kalp hastalığı

– Kalp yetmezliği

– Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

– Hodgkin lenfoması (Hodgkin hastalığı)

– IgA nefropati (Berger hastalığı) (antikor immünoglobulin A’nın birikmesinden kaynaklanan böbrek iltihabı)

– Böbrek enfeksiyonu (piyelonefrit)

– Lupus

– Sıtma

– Multipl miyelom

– Nefrotik sendrom (böbreklerdeki küçük filtreleme kan damarlarına zarar)

– Ortostatik proteinüri (idrar proteini seviyesi dik pozisyonda olduğunda yükselir)

– Preeklampsi

– Gebelik

– Romatoid artrit (inflamatuar eklem hastalığı)

– Sarkoidoz (vücutta inflamatuar hücrelerin toplanması)

– Orak hücre anemisi

İDRARDA PROTEİN NEDENLERİ

Proteinüri olan kişilerde anormal miktarda protein içeren idrar vardır. Durum genellikle böbrek hastalığının bir belirtisidir. Sağlıklı böbrekler, önemli miktarda proteinin filtrelerinden geçmesine izin vermez. Ancak böbrek hastalığından zarar gören filtreler, albümin gibi proteinlerin kandan idrara sızmasını sağlayabilir.

Proteinüri ayrıca proteinlerin vücut tarafından aşırı üretiminin bir sonucu olabilir.