Prostat iltihabı (Prostatit) nedir? Prostat iltihabı çeşitleri, prostat iltihabı belirtisi ve tedavisi…

Halk arasında “prostat nezlesi”, kalça ağrısı şeklinde belirti vermesi nedeniyle de bilimsel çalışmalarda “kalçadaki baş ağrısı” olarak nitelendirilen prostat iltihabı(prostatit) nedir? Erkeklerde cinsel hayatın başlamasıyla görülen bu hastalığın çeşitleri nelerdir? Prostat iltihabı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Yapılan bilimsel çalışmalar, erkeklerin yüzde 50’sinin hayatları boyunca en az bir defa prostat iltihabına(Prostatit) yakalandıklarını ortaya koymuştur. Toplumda yüzde 5-10 oranında görülen ve kronik olan prostat iltihabı erkeklerde iktidarsızlık korkusuna neden olmaktadır. Şimdi sizler için faydalı olacağına inandığımız prostat iltihabı hakkında bilmek istediklerinizi ve merak ettiklerinizi araştırdık…

PROSTAT İLTİHABI (PROSTATİT) NEDİR?

Prostat iltihaplanması ya da enfeksiyonu olarak da bilinen Prostatit, prostat bezinin dokusunda iltihap oluşması olarak tanımlanabilir. İyi huylu prostat büyümesinden ve prostat kanserinden farklı olarak tüm yaş gruplarındaki erkeklerde görülebilen kronik bir hastalıktır.

Prostatit, prostat bezi iltihaplanmaları için kullanılan genel bir addır ve farklı çeşitleri vardır. Prostat iltihabının birkaç çeşidi vardır. Değişik semptomlarla ortaya çıkabilir ve tedavisi uzun sürer.

PROSTAT İLTİHABININ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

AKUT PROSTAT İLTİHABI (PROSTATİT)

Prostatitin en seyrek görülen şekli olmasına rağmen şiddetli semptomlarla ortaya çıkan Akut Prostatit, prostat bezinin dokusunda ani gelişen bakteriyel enfeksiyon sonucunda oluşmaktadır. Akut Prostatiti olan kişiler aniden gelişen idrar yolu enfeksiyonu, idrar yapmada zorlanma, pelvik ve genital bölgede aşırı ağrı şikayetleriyle uzmanlara başvururlar. Prostatitin bu çeşidi tüm yaş gruplarında görülebilir, teşhis edilmesi oldukça kolaydır ve tedavi edildiği takdirde hasta şikayetlerinden tamamen kurtulur.



AKUT BAKTERİYEL PROSTAT İLTİHABI BELİRTİLERİ

Akut prostat iltihabı belirtileri ani başlar ve çok şiddetli hissedilir.

– Yüksek ateş, üşüme, bulantı, titreme ve kusma

– İdrar yapılırken şiddetli yanmalar ve şiddetli ağrılar

– İdrar yaparken zorlanma, idrar yapamama,

– İdrar renginin bulanıklaşması kimi zaman idrarda kan görülmesi

– Makat bölgesinde ve testislerin alt kısmında şiddetli ağrı

– Cinsel isteksizlik

– Eklemlerde ve kaslarda ağrı

– Çok sık idrar yapma ihtiyacı

KRONİK BAKTERİYEL PROSTAT İLTİHABI

Kronik prostat bakteriyel iltihabı, akut bakteriyel prostatit ile benzerlik taşımakla beraber belirtilerin şiddeti daha hafiftir. Genç ve orta yaşlı erkeklerde daha sık görülen bakterilerin sebep olduğu ve tekrarlanan idrar yolu iltihaplarının prostat bezine girmesi sonucunda meydana gelir. Belirtileri zaman içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkar, hatta bazı erkeklerde belirtilerin şikayet oluşturması birkaç yıl alabilir.

KRONİK BAKTERİYEL PROSTAT İLTİHABI BELİRTİLERİ

Akut bakteriyel prostat iltihabıyla benzerlik taşır. Ortaya çıkması zaman alır ve belirtilerin sebep olduğu şikayetlerin şiddeti azdır.

– Menide ve idrarda kan

– Sinirlilik ve gerginlik

– Erken boşalma, boşalma sırasında ağrı

– İktidarsızlık

– Eklem ve kas ağrıları

– Çok fazla ateş, titreme, halsizlik görülmez

– İdrar yaparken zorlanma ve hafif sancı

– İdrar yaparken yanma hissi,

– Sık sık idrar yapma ihtiyacı, özellikle geceleri idrar yapmak için sık sık uyanma ihtiyacı

– Ani idrar yapma ihtiyacı

PROSTATİT (PROSTAT İLTİHABI) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Prostatitin(Prostat iltiabı) tedavisinde de prostatitin hangi tipine yakalanıldığının belirlenmesi sonrasında tedavi plânı oluşturulur.

Hastada akut prostat iltihaplanması ileri derecede olduğu takdirde hastanın hastaneye yatırılması ve uzun süreli antibiyotik tedavisi görmesi gerekir. Tedavi edilmediği takdirde iltihabın kana karışıp ciddi komplikasyonlar oluşturduğu hatta ölüme sebebiyet verdiği bilinmektedir.

Hastanın kronik bakteriyel prostatiti varsa yine uzun süreli antibiyotik tedavisi gerekmektedir.Bunlara ek olarak vitamin, kas gevşetici ilaçlar da tedavi sürecine eklenir.

Prostatitin tedavisinde tedavi yöntemleri kişiden kişiye, farklılıklar gösterebilir. İltihabın tedavisi, idrar yaparken zorlanmaların giderilmesi, spazmın engellenmesi ve stresin giderilmesi gerekir.