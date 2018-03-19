Prostat kanserinde ameliyatsız tedavi mümkün mü?

Prostat kanseri tedavisi ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Can Öbek, ameliyat gerektirmeyen yeni bir tedavi yönteminden bahsetti. Günümüzün teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin prostat kanseri tedavisinde önemli bir gelişme kaydettiğini vurgulayan Öbek, erken teşhisin de önemine değindi.

Akciğer kanserinden sonra erkeklerde sık rastlanan kanser türü olan prostat kanseri, özellikle 50 yaş üstü erkeklerin tetikte olması gereken bir hastalık. Günümüzde prostat kanseri tedavisinde önemli başarılar elde edildiğini belirten uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

Prostat kanserinin tedavisi ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Can Öbek, yayılmış erken evre prostat kanserinde, ameliyat ve radyoterapi olmak üzere iki klasik yöntemin izlendiğini belirtti. “Ancak bu yöntemlerin idrar kaçırma, cinsel işlev bozukluğu ve bağırsak problemleri yaratarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yan etkileri mevcut. Bunun yanı sıra uzun süren anestezi, vücutta yapılan kesiye ait yara iyileşmesi için geçmesi gereken süre, hastanın günlük hayatına dönmesi için ihtiyaç duyulan uzun nekahat dönemi gibi birçok dezavantajı da bulunmakta.” diyen Öbek, bu yan etki ve dezavantajların yaşanmadığı ve ameliyatsız olarak gerçekleştirilen Fokal Tedavi hakkında bilgiler verdi.

FOKAL TEDAVİ NEDİR?

Fokal tedavi, prostattaki sağlıklı dokulara zarar vermeden, sadece kanserli bölgeye yönelik uygulanan bir tedavi yöntemi. Yüksek yoğunluklu ultrason dalga (HIFU) teknolojisi, fokal tedavi konusunda en fazla deneyime sahip olunan yöntem. Tedavide önce rektal yoldan (makattan) giriş yapılarak prostat değerlendiriliyor, özel bilgisayar programı yardımıyla tahrip edilecek dokular belirleniyor. Ardından robotik programla ultrason enerjisinin odaklandığı dokuda ısı artışı sağlanarak, hedef bölgedeki hücrelerin tahrip olması, kanserin robotik yolla kansız ve bıçaksız yok edilmesi sağlanıyor.

Tedavinin bir diğer önemli avantajı ise, tedavi sırasında görüntüleme yapılarak, istenilen bölgede etkili tedavinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin görülebilmesi. Canlı hücreler olduğu düşünülürse, işlem bitmeden bu hücrelere anında müdahale edilebiliyor.

HASTAYA HANGİ AVANTAJLARI SAĞLIYOR?

Tedavinin tek seansta ve hastanın hiç bir zararlı ışın almadan gerçekleşmesi, herhangi bir kesi ya da delik olmadığı için yara iyileşmesi gibi bir problemin olmaması, tedavi sonrası idrar kaçırma probleminin yaşanmaması, cinsel yaşamı olumsuz etkileyecek bir riski neredeyse taşımaması, tedavi sonrasında sondanın bir ya da iki gün gibi çok kısa süre vücutta kalması, hastanın aynı gün evine dönebilmesi, iyileşme süreci çok kısa olduğu için hastanın günlük aktivitelerine bir hafta sonra dönebilmesi fokal tedavinin en büyük avantajları.

FOKAL TEDAVİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Ameliyathanede anestezi altında yapılan, prostatın hacmine bağlı olarak yaklaşık 30 – 90 dakika süren fokal tedavi, özellikle erken evrede prostat kanseri tanısı konan, yayılmamış prostat kanseri olan hastaları için uygun.

Bunun dışında gerek ileri yaş, gerekse genel sağlık durumundaki bozukluktan dolayı ameliyatın uygulanmadığı hastalarda bir seçenek olabilir. Bu tedavinin etkili olduğu bir diğer hasta grubu da, daha önce radyoterapi tedavisi olmuş, ancak hastalığın prostat içinde nüks ettiği kişiler. Bu hastalarda “kurtarma” tedavisi olarak başarıyla uygulanabiliyor.