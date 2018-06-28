Rahim egzaması nedir? Belirtileri ve tedavisi

Kronik bir hastalık olan rahim egzaması kadınların en temel sorunlarından bir tanesidir. Rahim egzaması nedir? Rahim egzamasının nedenleri, belirtileri ve tedavisi...Merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Kadınların hayatını kâbusa çeviren rahim egzaması ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz… Rahim egzaması nedir? Rahim egzamasının belirtileri ve tedavisi…

RAHİM EGZAMASI NEDİR?

Rahimden gelen cerahatli akıntının neden olduğu bir çeşit egzamadır. Rahimde veya vajina çevresinde kızarma ve şişlikler görülür. Bu şişlikler bir süre sonra su toplayıp, kabuklanır. Kaşıntı, zonklama ve yanma hissedilir.

RAHİM EGZAMASI BELİRTİLERİ

Kronik bir rahatsızlık olan rahim egzaması, rahimden gelen iltihaplı akıntının sebep olduğu bir egzama çeşididir. Rahim egzamasında vajina çevresinde kızarma ve şişlikler görülmektedir. Bu şişlikler belli bir süreden sonra su toplayıp, kabuklanmaya başlar ve şiddetli kaşıntı, zonklama ve yanma hissedilmeye başlanır.

Rahim egzaması, başka hiç bir belirti bulunmasa ya da hasta tarafından iletilen herhangi bir akıntı, kaşıntı şikayetleri olmasa dahi konunun uzmanı hekimler mantar ve egzamanın varlığını, muayene sırasında vajinadaki kızarıklık sayesinde kolaylıkla tespit edebilirler. Çoğunlukla ekstradan herhangi bir inceleme yapmaya gerek kalmamaktadır; fakat doktor tarafından gerekli görülürse vajinal kültür alınabilir ya da mikroskopik inceleme gibi çeşitli yöntemlere başvurulabilir. Tanı koyması oldukça kolay olan egzamanın varlığı hastanın şikâyetlerinden bile kolayca anlaşılabilmektedir. Bu tür enfeksiyonlar çoğu kadında oldukça sık görülmekte ve tedavisi de kolayca yapılabilmektedir.

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RAHİM EGZAMASI TEDAVİSİ

Rahim egzaması, tedavisi tam olarak yapılamayan, nedeni de tam olarak bilinemeyen bir hastalıktır. Egzamaya sebep olan çok farklı faktörler bulunmaktadır. Bütün egzama rahatsızlıklarında olduğu gibi rahimde egzama da kesin tedavisi olmayan hastalıklar sınıfındadır.

Rahim egzaması, ilaçlarla ve antibiyotik tedavisiyle kontrol altına alınabilir. Alerjik egzama söz konusu ise kortizon uygulanabilmekte, bir takım koruyucu nemlendirici kremler de destek olarak kullanılabilmektedir.

Rahim egzaması kronik bir rahatsızlık olduğu için stresten mutlaka uzak durulmalıdır. Ayrıca su ve sabun mümkün olduğunca uzak kalınması gerekenler arasındadır. Su yerine ise hastalar permanganatlı su ve rivanolllu su kullanmalıdır. Beslenmeye çok dikkat edilmeli, acıdan ve baharattan uzak kalarak perhiz yaparak rahim egzamasının artması önlenmelidir.

GEBELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDA NE YAPMALI?

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları sık gördüğümüz bir durumdur. Bunun nedeni gebeliğin erken dönemlerinde progesteron hormonun etkisiyle geç döneminde de büyüyen rahmin basısıyla idrar yollarında genişleme olmasıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük cevapladı.