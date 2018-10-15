Pek çok kadında rastlanan ve pek çoğunda da belirti vermeden görülen bir rahatsızlıktır. Pelvik enfeksiyonu olarak da adlandırılan hastalık genellikle üreme çağındaki aktif cinsel yaşamı olan kadınlarda görülmektedir. Peki, rahim iltihabı nedir? Rahim iltihabının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Kasık ve karın alt bölgesinde sancı, vajinal akıntı, ateş, mide bulantısı ve adet dışı kanama gibi belirtiler gösteren rahim iltihabı nedir? Rahim iltihabının nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

RAHİM İLTİHABI NEDİR?

Rahim iltihabı dişi üreme organlarının bir enfeksiyondur. Cinsel yolla bulaşan bakteriler vajinadan rahme, fallop tüplerine veya yumurtalıklara yayıldığında ortaya çıkar. Genellikle hiçbir belirti veya semptom göstermez.

RAHİM İLTİHABI NEDENLERİ

Birçok bakteri türü rahim iltihabına neden olabilir, ancak gonore veya klamidya enfeksiyonları en yaygın olanıdır. Bu bakteriler genellikle korunmasız cinsel ilişki sırasında edinilir. Daha az sıklıkla bakteri, serviksin yarattığı normal bariyerin bozulduğu her zaman üreme sisteminize girebilir. Bu, doğum, düşük veya kürtaj sonrası olabilir.

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RAHİM İLTİHABI BELİRTİLERİ

Pelvik enfeksiyonu belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Alt karın ve pelviste ağrı

– Hoş olmayan bir koku ile ağır vajinal akıntı

– Anormal adet kanaması, özellikle ilişki sırasında veya sonrasında veya adet döngüsü arasında

– İlişki sırasında ağrı veya kanama

– Ateş

– Kusma

– Ağrılı veya zor idrara çıkma

– Bel ağrısı

– Kaşıntı

– Makat bölgesinde ağrı

Rahim iltihabı sadece hafif belirti ve semptomlara neden olabilir ya da hiç olmayabilir. Ciddi olduğunda, PID ateş, titreme, şiddetli alt karın ya da pelvik ağrıya (özellikle pelvik muayene sırasında) ve bağırsak rahatsızlığına neden olabilir.

RAHİM İLTİHABI TEDAVİSİ

Rahim iltihabı tedavi edilmez ise kısırlık gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Hastada şiddetli kusma, mide bulantısı, karında apse ya da şişkinlik söz konusu varsa, hastanede tedavi görmesi daha yararlıdır. Rahim iltihabının belirtileri daha hafif olan kadınlar ayakta tedavi görebilir. Antibiyotik tedavisi rahim iltihabının tedavisinde en etkin yollardan biridir. Antibiyotik alan hastalar kontrol altında tutulurlar. Antibiyotik tedavisi çoğunlukla 14 günlük bir süreçtir. Tedaviye geç başlanması, hastalığın daha zor tedavi edilmesine yol açacaktır. Bu sebeple tedavinin olabildiğince erken ve talimatlara uygun şekilde yapılması gerekir.

RAHİM İLTİHABINDAN KORUNMAK İÇİN

Rahim iltihabının adet kanaması döneminde daha kolay oluşabilmesi nedeniyle, bu dönemde ilişkide bulunulmaması uygun olur. Genital hijyen kurallarına uymak, prezervatif kullanmak ve birden çok cinsel partnerle olmamak en iyi korunma yoludur. Ayrıca düzenli jinekolojik muayene yaptırmak çok önemlidir.