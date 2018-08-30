Uterin veya uterus kanseri olarak adlandırılan adından da anlaşılacağı gibi sadece kadınlarda görülen rahim kanseri nedir? Rahim kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm cevapları haberimizde bulabilirsiniz...

Menopoz dönemine yakın ve menopozu takip eden yıllarda ortaya çıkan ve genellikle 50-60 yaşlar arasında görülen rahim kanseri hakkında aradığınız tüm soruların cevapları tüm detayları ile haberimizde… Rahim kanseri nedir? Rahim kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

RAHİM KANSERİ NEDİR?

Endometrium yada uterus kanseri olarak ta isimlendirilen rahim kanseri, kadın üreme organını etkileyen çok yaygın bir kanser türüdür. Menopoz geçirmiş olan kadınlarda anormal vajinal kanama, geçirmemiş olan kadınlar da ise adetler arası kanama geçirme en önemli belirtisidir. Rahim kanserinin en sık görülen çeşidi rahim içi (endometrium) kanseridir.

RAHİM KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Rahim kanserinin en yaygın görünen belirtisi anormal vajinal kanamadır (özellikle menapoza girmiş ve adet periyotları kesilmiş kadınlarda). 10 rahim kanseri vakasının yaklaşık 9'u menapoz sonrası ya da düzensiz vajinal kanamalar sayesinde ortaya çıkarılmaktadır. Bu düzensiz kanamalar aşağıda belirtilenleri kapsayabilir:

– Menapoz sonrası vajinal kanama

– Alışılmadık şekilde fazla ya da adet periyotları arasında meydana gelen kanamalar

– Vajinal akıntı (pembe ve ıslak olandan, koyu ve kötü kokulu olana kadar)

Rahim kanserinin yaygın olmayan belirtileri ise karnın alt kısmında ağrı ya da rahatsızlık ve cinsel ilişki sırasında ağrıyı kapsamaktadır.

İlerlemiş rahim kanseri, özellikle kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmışsa, çok daha fazla belirtiye neden olabilir. Bu belirtilerin bir çoğu belirsizdir ve fark etmesi zordur. Ayrıca rahim kanserinden daha yaygın olan başka durumlardan kaynaklanma olasılığı da fazladır.

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RAHİM KANSERİNİN NEDENLERİ

Rahim kanserine neyin neden olduğunu tam olarak bilemiyoruz fakat bu hastalıkla ilişkili bazı risk faktörleri vardır. Birçok rahim kanseri hormon bağımlıdır. Bir kadındaki hormon düzensizliği rahim kanserine neden olabilir. Kadında overler (yumurtalıklar) tarafından salgılanan ve adet siklusunu düzenleyen östrojen ve progesteron adlı hormonlar vardır. Bu hormonların düzenli salınımı her ay devam eder. Endometrium kanserinde bilinen nedenler ve riskler; erken yaşta başlayan adet, gecikmiş menapoz, kısırlık ve obezite (şişmanlık) gibi kadında östrojen miktarını artıran durumlardır

RAHİM KANSERİNDE TEDAVİ

Rahim kanseri tedavisinde öncelikle rahimin alınması tümörün yayılmasını engellemek amacıyla öncelik tanınan yöntemdir. Operasyon esnasında hastalığın yayılımının tam olarak saptanması için karın içerisinden belirli bölgelerden örnekler alınır, yumurtalıklar ve tüpler çıkarılır ve karın alt bölgesi ile lenf bezlerinden alınan örnekler ile değerlendirmeler yapılır.

Operasyon sonrasında alınan bu parçaların tamamı, patolojik muayene yapılması için laboratuvara gönderilir ve incelenir. İnceleme sonrasında hastalığın nerelere yayıldığı ve yayılma miktarı belirlenerek gerekli tedavilerin uygulanması sağlanır.Cerrahi müdahale sonrasında gerekli görüldüğü takdirde kemoterapi, hormonal tedaviler ve ilaç tedavisi ile kanserin tekrarlanmaması konusunda gerekli önlemler alınmaktadır.