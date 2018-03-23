Saç dökülmesi nedir? İşte sebepleri ve tedavisi…

Saç dökülmesi sebepleri kişiye, topluma, genetik faktörlere, beslenmeye, ilaç kullanımına, yaşa, cinsiyete, bakıma bağlı olabilir. Saç dökülmesi sebepleri arasında mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları sayılabilir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtilerinden biri de olabilir. Şimdi saç dökülmesi sebepleri ve saç dökülmesinin nasıl önlenebileceğini inceleyelim...

Toplumda her 5 kadından 1’i ve erkeklerin yüzde 25’inin dertli olduğu saç dökülmesi eğer doğru tespit edilirse önüne geçilebilir bir sorundur.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Bir saç telinin ömrü 4-6 yıldır ve sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur. Erişkinlerde günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir. Saç dökülmesi sağlıklı bir insanda 2 ay boyunca sürebilir yılda 3 kez tekrarlanır. Dökülme eğer 2 aydan fazla sürüyorsa dikkat edilmesi gerekir. Saç dökülmesinin, hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak çok farklı nedenleri olabilir.

saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörden 3-4 ay sonra başlamakta ve bu faktörler tedavi edildikten 6-12 ay sonra normale dönebilmektedir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ!

Mevcut her saç telinin bir yaşam döngüsü vardır. Her saç teli 4- 6 yıl yaşar, sonra dinlenir ve daha sonra da dökülür. Saç dökülmesinin çok farklı nedenleri olabilir. Önemli olan bu nedenin saptanması ve uygun tedavinin yapılmasıdır.

1- GENETİK FAKTÖRLER

Saç dökülmesinin kadınlarda ve erkeklerde nedenlerle ortaya çıkar. Erkeklerde genellikle genetik olan ve toplumun % 50'sinden daha fazlasında görülen erkek tip hormona duyarlı saç dökülmesidir ve kroniktir. Yaş ilerledikçe kellik durumu oluşur.

Bu tip dökülmeler kadınlarda da görülmekle birlikte özellikle ailesinde kellik problemi olan kişiler saç dökülmesi riski ile karşı karşıyadır. Günümüzde genç kızlarda daha fazla sayıda 16-18 yaş erkek tipi saç dökülmeleri görülmektedir. Bu duruma yol açan sebepler; aşırı stres, dengesiz beslenme, uzun süreli aç kalma ve hormonal problemlerdir.

2- DERİ PROBLEMLERİ

Deri ve iç hastalıkları da saç dökülmesine etken sebeplerdir. Deri kaynaklı dökülmeler deriyi tutan hastalıkların saç derisini etkilemesiyle ortaya çıkar. Örneğin, sedef hastalığı, egzamalar, akne, liken hastalığı, aşırı yağlanan deri, mantar hastalıkları gibi.

3- YANLIŞ BESLENME

Saç canlı bir organ olması sebebiyle beslenmesi ve canlanması gerekir. Beslenmeye bağlı olan nedenler saç dökülmesinde etkendir. Düzenli ve dengeli beslenmeme, uzun süreli açlıklar, tek tip beslenme ve karbonhidratlı besinleri fazlaca tüketmek saçı etkileyen faktörlerdir.

4- VİTAMİN VE MİNERALLERİN EKSİKLİĞİ

Dengeli ve düzenli beslenmesine rağmen saçları dökülen kimselerde saç için gerekli olan vitamin ve minarellerin kanda eksik olması saçı döken diğer bir nedendir. Kişide B 12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko, demir gibi vitamin ve mineraller düşükse saç yeteri kadar beslenemez ve dökülür.



5- HORMONAL NEDENLER

Eğer kişide hormonal problemler yani, adet gecikmeleri ya da düzensizlikleri, tüylenme de artış, aşırı akne, kilo alımında hızlanma gibi sıkıntılar yaşıyorsa üstüne de saç dökülmesi eklenmişse hormonal saç dökülmesinden bahsedilebilir.

6- İÇ HASTALIKLARI VE İLAÇ KULLANIMI

Tiroit bezi hastalıkları ya da bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar, romatizmal hastalıklar, kullanılan hormonlar, zayıflama hapları, böbrek üstü bezi hastalıkları, insülin direnci, diyabet, doğum kontrol hapları ve bazen de bu kontrol haplarının kesilmesi saç döken diğer nedenlerdir. Ani bir saç kaybı, son üç ay öncesinde geçirilen ameliyatlar, ateşli hastalıklar, ilaç toksisiteleri, kan kaybı, şiddetli travma da düşünülmesi gereken nedenler arasında sayılabilir

7- DOĞUM VE KEMOTERAPİ

Yukarıda sayılan nedenlerin dışında dökülmelerin iki spesifik nedeni daha bulunmaktadır. Biri doğumlardan 2-3 ay sonra başlayan ve hamilelik boyunca dökülmesi gereken ama dökülmemiş saçların aniden hep birlikte dökülmesinden kaynakla pospartum dökülmedir.

Bir diğer neden de kemoterapi alan hastalardaki saç dökülmesidir.

8- KOZMİK ETKENLER

Kadınların kozmetik ürünlerini fazlaca kullanması mekanik kimyasal ve fiziksel saç dökülmelerine neden olur. Saçları sıkı bağlamak, iç boneler, aşırı ısıya maruz bırakılan fön işlemleri, saç rengini açan boyalar, açıcılar, düzleştirici yöntemler saça dışarıdan zarar vererek saç kaybına neden olmaktadır.

9- STRES VE DEPRESYONA BAĞLI DÖKÜLME

Günümüzde aşırı stres, saç dökülmesine neden olan diğer ve en önemli sebeplerdendir. Ayrıca depresyon, anksiyete, psikozların tedavisi amacıyla kullanılan ilaçlar saçı etkileyip dökülmesine neden olan faktörler arasındadır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Saç dökülmelerini önlemek, saçların sağlıklı uzaması ve canlı görünmesini sağlamak için yapmanız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

Bilinçsizce diyet yapmayın gerekiyorsa bunu doktor kontrolünde yapmalısınız. Düzenli ve dengeli beslenmeye önem verin. Karbonhidratlı besinleri çokça tüketmekten sakının. Daha çok protein ağırlıklı beslenmeye çalışın.

Saç dökülmesini önlemek için düzenli uyku şarttır. Uyku saatlerinize dikkat etmeye çalışın.

Stresten uzak durun

Saçların beslenmesi ve canlanması için vitaminlerin ne kadar önemli olduğunu asla unutmayın. Çinko, B12, bakır, folik asit içeren besinleri tüketin

Sigara ve alkol kullanımını alışkanlık haline getirmemelisiniz. Mümkünse ikisinden de uzak durmalısınız.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan “fast food” tarzında yeme alışkanlığınız varsa derhal bırakın. Antioksidan yiyecekleri(sebze meyve) sofranızdan eksik etmeyin

Saçlarınıza önem veriyorsanız eğer uzman kontrolü dışında saç sağlığınız için tavsiye edilen ilaçları, bilinçsiz uygulanan maske ve karışımları kullanmayın.

Normal sayıda saç teli dökülmesi(günde 50-100 adet) normaldir. Bu sınırları aşan bir durum söz konusu oluğunda en kısa zamanda uzman bir dermatoloğa başvurmayı kesinlikle unutmayın.