Saç kepeklenmesi: Kepek nedir? Kepek neden olur ve nasıl önlenir?

Kepek yaygın bir durumdur, ancak bazen utanç verici ve tedavi edilmesi zor bir durum olabilir. Belirli bir cilde veya tıbbi şartlara uygun olmayan saç ürünlerinin kullanılması kepek oluşumuna sebep olabilir. Peki, Kepek nedir? Kepek neden olur nasıl önlenir? Hepsi ve daha fazlasını öğrenmek için haberimize göz atmanız yeterli... İşte saç kepeklenmesi...

Saçlarda kepeklenme özellikle erkeklerde, saçın daha kısa olmasından dolayı belirginliği daha fazla gibi görülse de kadınlarda da kepeklenmeler görülür. Aynı zamanda bazı çocuk ve bebeklerde de kepeklenme oluşabilir. Çeşitli faktörlerin tetiklediği kepek nedir? Kepek neden olur nasıl önlenir? Merak ettikleriniz tüm detayları ile haberimizde…

KEPEK NEDİR?

Kepek, saç derisinde cildin dökülmesiyle oluşan yaygın bir kronik kafa derisi durumudur. Kepek bulaşıcı veya ciddi değildir. Ancak utanç verici ve bazen tedavisi zor olabilmektedir. Tam neden bilinmemektedir, ancak çeşitli faktörler riski artırmaktadır. Kötü hijyen ile ilgili değildir, ancak bir kişinin saçlarını sık sık yıkaması veya fırçalamaması ile daha görünür hale gelebilir.

Kepek genellikle engelenebilir. Sadece günlük olarak kepek şampuanları ile yıkayarak durum çözülebilir. Daha çok inatçı kepek vakaları sıklıkla ilaçlı şampuanlara yanıt verir.

KEPEK NEDEN OLUR?

– Saçları düzenli ve güzel yıkamamak.

– Sağlıksız beslenme, vitamin eksikliği

– Sedef ve egzama gibi cilt hastalıkları

– Sık sık jöle vesaç bakım ürünlerinin kullanılması

– Soğuk ve kuru havaya maruz kalmak

– Şampuan uygulandıktan sonra yeterli durulayamamak

– Mevsim geçişleri

– Şampuan değişiklikleri

– Az ya da çok sık yıkanan saçlar

– Kalitesiz saç boyaları

– Nemsiz ortamlar, soğuk veya çok sıcak ortamlar

– Ergenlik, stres, menopoz gibi hormonal sorunlar

– Saç derisinde bakteri ve mantar oluşumu

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KEPEK BELİRTİLERİGençler ve yetişkinlerin çoğu için, kepek belirtilerini fark etmek kolaydır: Saçlarınızda ve omuzlarınızda beyaz, yağlı görünümlü pullar ve muhtemelen de kaşıntılı, pullu saç derisi yani kepek. Bu durum, sonbahar ve kış aylarında, iç mekanlarda yüksek sıcaklık, cildi kurutup durumu kötüleştirken yaz aylarında iyileşir.

Beşik kepi adı verilen bir kepek türü bebekleri etkileyebilir. Bebeklik döneminde herhangi bir zamanda ortaya çıkabilen ve pullu, kabuklu bir saç derisine neden olan bu bozukluk, ebeveynler için endişe verici olsa da, beşik kepi tehlikeli değildir ve genellikle kendi kendine temizlenir. Bebek şampuanı ile nazikçe yıkamak ve bebek yağı uygulamak, pulların birikmesini önleyebilir.

Ciltte çatlama veya enfeksiyon belirtileri varsa, kaşıntı, şişme veya kanama olursa veya vücudun diğer bölgelerine yayılıyorsa doktora görünmek önemlidir.

KEPEK TEDAVİSİ

Kepek neredeyse her zaman kontrol edilebilir bir problemdir, ancak kepek tedavisi bazı deneme yanılmalara da neden olabilir. Genel olarak, yağlılığı ve cilt hücresi oluşumunu azaltmak için normal bir şampuanla günlük temizlik hafif kepeklere yardımcı olabilir.

Düzenli şampuanlar başarısız olduğunda, eczaneden alabileceğiniz kepek şampuanı başarı sağlayabilir. Ama kepek şampuanlarının hepsi aynı derecede etkili değildir. Sizin için en uygun olanı bulana kadar denemeniz gerekebilir.

Kullandığınız herhangi bir üründen dolayı kaşıntı, batma, kızarıklık veya yanma gibi sorunlar ortaya çıkarsa kullanmayı bırakın. Döküntü, kurdeşen veya nefes alma zorluğu gibi bir alerjik reaksiyon geliştirirseniz, derhal tıbbi yardım alın.

Kepek şampuanları içerdikleri ilaçlara göre sınıflandırılır:

Pyrithione çinko şampuanları

Bunlar antibakteriyel ve antifungal ajan çinko pirition içerir. Bu tip şampuan saç derisinde bulunan ve kepek ve seboreik dermatite neden olabilen mantarları azaltabilir.

Tar bazlı şampuanlar

Kömür üretim sürecinin bir yan ürünü olan kömür katranı kepek, seboreik dermatit ve sedef hastalığı gibi durumlara yardımcı olur. Kafa derilerinizdeki cilt hücrelerin hızlı ölümünü ve pul dökülmesini yavaşlatır. Açık renkli saçlara sahipseniz, bu tip şampuan renk bozulmasına neden olabilir.

Salisilik asit içeren şampuanlar

Bu tip şampuanlarla saçlarınızı yıkadığınızda kafa derinizi kurutabilir ve daha fazla dökülmeye neden olabilirler. Şampuandan sonra saç kremi kullanmak kurumayı önlemeye yardımcı olabilir.

Selenyum sülfür şampuanları

Bu şampuanlar, cilt hücrelerinizin ölümünü yavaşlatır ve aynı zamanda malasseziayı da azaltabilir. Sarı, gri veya boyanmış saçların renklerini soldurabildiğinden, bunları sadece belirtilen şekilde kullandığınızdan emin olun ve şampuanlamadan sonra iyice durulayın.

Ketokonazol şampuanları

Ketokonazol, diğer şampuanlar başarısız olduğunda işe yarayabilecek geniş spektrumlu bir antifungal ajandır. Reçeteli veya reçetesiz olarak kullanılabilir.

Çay ağacı yağı

Avustralya Çay Ağacı’ndan (Melaleuca alternifolia) türetilen, birçok şampuan artık bu maddeyi içerir. Uzun zamandır antifungal, antibiyotik ve antiseptik olarak kullanılmıştır. Ancak bazı insanlarda alerjik etki gösterebilir. Kullanmadan önce bir uzmana danışmanızda fayda vardır.

Kepeği kontrol altına alana kadar günlük veya gün aşırı bu şampuanlardan birini kullanmayı deneyin. Haftada iki üç kez kullanıldığında kepek kesilir. Fakat şampuan bir süre sonra etkinliğini yitirmeye başlarsa farklı kepek şampuanları arasında geçiş yapın.

Denediğiniz her bir şampuan şişesi üzerindeki talimatları okuyun ve talimatlara uyun. Bazı şampuanların yıkama sırasında saçta birkaç dakika kalması, bazılarının da hemen durulanması gerekir.

Birkaç hafta boyunca saçlarınızı düzenli olarak şampuanladıysanız ve omuzlarınızda hala kepek varsa doktorunuzla veya dermatoloğunuzla konuşun. Reçeteli bir şampuan veya steroid losyon ile tedaviye ihtiyacınız olabilir.

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KEPEK OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

Düzenli şampuanlamaya ek olarak, kepek oluşumunu azaltmak için adımlar atabilirsiniz:

Stresi yönetmeyi öğrenin

Stres, genel sağlığınızı etkiler ve sizi birçok hastalığa karşı duyarlı hale getirir. Stres, kepeği tetiklemeye veya mevcut semptomları kötüleştirmeye bile yardımcı olabilir.

Sık sık saçlarınızı yıkayın

Yağlı bir saç derisine sahipseniz, günlük şampuanlama kepek önlenmesine yardımcı olabilir.

Biraz güneşlenmek iyi gelebilir

Güneş ışığı kepeğe iyi gelebilir. Fakat ultraviyole ışınara maruz kalmak cildinize zarar verir ve cilt kanseri riskinizi artırır. Bunun yerine, sadece dışarıda biraz zaman geçirin. Güneşli havalarda yüzünüze ve vücudunuza güneş koruyucu kullandığınızdan emin olun.