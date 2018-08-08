Saçlarımız nasıl daha parlak ve sağlıklı görünür? Saç sağlığı için merak edilenler…

Hemen her insanın görsel açıdan önem verdiği konuların başında saçların daha parlak ve güzel görünmesi geliyor. Ancak çoğu kadın saçlarındaki yıpranma ve matlaşma sorunlarından şikayetçi. Peki sağlıklı saçlar için neler yapmak gerekiyor?

Deniz, güneş, kimyasallar, yetersiz beslenme, hormonal sebepler gibi faktörler nedeniyle saçların sağlığını yitirmesi mümkün. Canlılığını yitirmiş saçların eski görünümüne kavuşmasının mümkün olduğunu söyleyen Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, bu konuda ne tür çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Saçlar ve Beslenmenin Önemi

Saçlar canlılığı kan yoluyla vücuttan aldığı besin değerlerine borçludur. Beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda saça aktarılan besin değerleri kesilir. Bu aslında vücudun doğal bir refleksidir, vücut doğal olarak vitamin ve mineralleri önce yaşamsal organlara dağıtır. Sağlıksız beslenmeye bağlı saçlarda yıpranma problemi de bu şekilde ortaya çıkar. Saçlarında bu tip problemler yaşayanların öncelikle beslenme düzenlerinde değişikliğe gitmeleri istenir. Böylece saçlara ihtiyaç duyulan düzeyde mineral ve vitaminlerin ulaşması amaçlanır.

Yaz mevsiminde saçların özellikle deniz ve havuz suyuna maruz kaldıktan sonra mutlaka uygun bir şampuanla yıkanması şarttır. Bununla birlikte saç bakım kremleri de ayrıca koruyucu bir etki yaratır. Özellikle yaz mevsiminde saçlara haftada bir ya da iki sefer, saçın yapısına uygun bir maske ile bakım yapılmalıdır.

Kişiye Özel Yöntemler

Saçlarda yaşanan yıpranmanın nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle tedaviye geçmeden önce yıpranmaya sebep olan faktörün tespit edilmesi gerekir. Aksi halde yapılacak işlemlerden istenen sonuç elde edilemez. Bu noktada saç ve saç derisiyle alakalı sorunların tespit edilip çözüme kavuşturulmasında trikoloji ismi verilen bilimsel yöntemler bütününden faydalanılabilir. Kadın ve erkeklerde meydana gelen saç sorunlarını ayrı ayrı ele alan bu yaklaşım, saçın yapısının bozulmasının nedenini birçok değişkene göre değerlendirerek araştırma esasına dayanır. Kişinin fiziksel ve psikolojik durumu, yaşam tarzı gibi etkenler incelemeye dahil edilir. Buna göre bir tedavi programı planlanır.

Uygulanan tedavi süresince saçın gelişimi fiber optik mikroskop aracılığıyla takip edilir. Yıkama esnasında dökülen saçların analizi yapılır. Aşama aşama kaydedilen görseller yardımıyla saçın durumu hakkında fikir sahibi olunur. Önce saç derisindeki sorunlar giderilir. Özel bakım ürünleriyle saç derisinin sağlıklı bir yapıya ulaşması sağlanır. Daha sonra saçların yeteri kadar beslenmesini sağlayan losyonlar kullanılır. Bu genellikle saçların aşırı derecede cansızlaştığı ya da döküldüğü durumlarda tercih edilir. Kullanılan ürünlerin içerisinde DHT baskılayıcı ajanlar, cilt yüzeyindeki kan dolaşımını artırıcı bileşenler ve fito östrojenler bulunur. Saçların güçlendirilmesine ihtiyaç varsa aminoasit ve ipek proteinleri içeren karışımlar kullanılabilir.