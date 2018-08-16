Safra kesesi iltihabı (kolesistit) nedir? Safra kesesi iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Tıp dilinde kolesistit adı verilen safra kesesi iltihabı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz... Safra kesesi iltihabı nedir? Safra kesesi iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Bazen hayatı tehdit eden tehlikeli komplikasyonlara neden olabilen Safra kesesi iltihabı nedir? Safra kesesi iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilmek istediğiniz tüm detaylar haberimizde…

SAFRA KESESİ İLTİHABI (KOLESİSTİT) NEDİR?

Safra kesesi, karnın sağ tarafında yer alan armut şeklindeki bir sindirim organıdır. Onun rolü yağ sindirimi için safra yapmak ve serbest bırakmaktır. İltihaplı olduğunda karın ağrısı, kusma ve ateşe neden olabilir. Karaciğere bir kanalla bağlanır. Bir taş bu kanalı engellerse safra kesesinin iltihaplanmasına neden olur. Bu akut kolesistit olarak bilinir. Safra kesesi iltihap sırasında şişer ve kırmızılaşır. Organda sıvı birikimi, ikincil bir enfeksiyon geliştirebilir.

İki çeşidi vardır.

– Kronik safra kesesi iltihabı'nda safra kesesi büzülür, gereği gibi çalışamaz hale gelir. Hastanın karnında, özellikle yemeklerden sonra gaz ve gerginlik vardır. Ayrıca sağ taraftan başlayıp, kaburgaların altına kadar yayılan geçici bir ağrı ve sarılık nöbetleri de görülür. Bu hastalık genellikle 40 yaşını geçmiş şişman kadınlarda görülür.

– Akut safra kesesi iltihabı bilhassa, safra yollarına yerleşmiş taşın neden olduğu bir hastalıktır. Hastada karnın sağ üst kısmına gelen ani, şiddetli ve çabuk gelişen, sırta, hatta sağ omuzun ucuna kadar yayılan ağrı vardır. Ateş artar, kusma ve bulantı görülür.

SAFRA KESESİ İLTİHABI NEDENLERİ

Safra kesesi iltihabı vakalarının çoğunda safra kesesi taşları görülür. Bunlar safra pigmentleri, kolesterol ve kalsiyum tuzlarından oluşan küçük kristal benzeri kitlelerdir. Safra taşları genellikle kendi başlarına semptomlara neden olmaz. Safra kesesi iltihabı riski yaşla birlikte artmaktadır. Diğer risk faktörleri şunlardır:

– Safra kanalını tıkayacak ve sıkıştıracak şekilde oluşan ve büyüyen tümörler

– Her hangi yaralanma, darbe ve travma

– Safra kanalı tıkanıklığı

– Enfeksiyon

– Kan damarı sorunları

– Gebelik

– Şişmanlık

– Diyabet

– Safra taşı geçmişi

– Hızlı kilo kaybı

– Kadınlarda aybaşı halleri

– Soğuk algınlığı,

– Mide rahatsızlıkları

– Bağırsak hastalıkları

– Karaciğer hastalıkları

– Böbrek veya kalp hastalıkları,

– İsteri

– Yorgunluk

– Stres

– İştahsızlık

İLGİLİ HABER Hazımsızlık nedir? Karında şişlik neden olur? Hazımsızlık belirtileri ve tedavisi...

SAFRA KESESİ İLTİHABININ BELİRTİLERİ

Mide ağrısı, bulantı veya kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, aniden çıkan ateş, baş dönmesi, dilde beyaz pas, yorgunluk görülür. Midenin üzerine bastırılınca da ağrı hissedilir. Bu belirtiler özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında artar.

SAFRA KESESİ İLTİHABININ TEDAVİSİ

Safra kesesi iltihabının uzun vadede tek çözümü, safra kesesinin alınmasıdır. Bu işlem esnasında şu anda kullanılan teknikler sayesinde, safra kesesi vücutta açılan 1 cm çapında bir delikten dışarı alınabilmektedir. Sürekli tekrarlayan vakalarda zaman kaybetmeden safra kesesi alınmalıdır.

İlaç tedavisi

İlaç tedavisi sadece safra kesesi iltihabının belirtilerini dindirir. Hastaya sıvı, antibiyotik ve ağrı kesici verilir. Ne yazık ki safra kesesi iltihabını tekrarlamayacak şekilde tedavi edecek bir ilaç tedavisi henüz geliştirilmemiştir.

Taş aldırma

Cerrahi operasyonla safra kanalında oluşan taşlar alınabilir. Ancak tecrübeler göstermiştir ki operasyondan kısa bir süre sonra tekrar taş oluşumu başlar.

Ani gelişen safra kesesi iltihabının ağrısı bir süre sonra kendi kendine geçebilir. Ancak hastada hiçbir iltihap belirtisi görülmese, sadece safra kesesi taşlarına rastlansa bile en çok tercih edilen tedavi yöntemi kolesistektomidir. Safra kesesi iltihabı sonucu sepsis (kan zehirlenmesi) yaşayan hastaların bir an önce yoğun bakıma alınması gerekir.